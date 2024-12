Keila de Gran Hermano 2025 le tiene miedo a Yanina Latorre y la panelista le contestó

"Gran Hermano 2025" está repleto de grandes personalidades, jugadores nuevos con duras historias de vida o actitudes polémicas que capturan la atención de la audiencia de Telefe. La primera semana trajo los primeros favoritos del público, y uno de los nombres más repetidos fue el de Keila.

La oriunda de Tigre fanática de la farándula fue la primera en entrar a la casa de "Gran Hermano", y su energía la hizo destacar a pesar de los problemas que tuvo para adecuarse al aislamiento. En las horas previas a la primera eliminación de la temporada, la hermanita llamó la atención de una gran figura del espectáculo: Yanina Latorre.

La inesperada confesión de Keila sobre Yanina Latorre en Gran Hermano

En un video capturado a través de la transmisión 24 horas de DGO, se pudo ver a Renato, Sandra, Ezequiel y Keila hablando de lo que les espera cuando vayan siendo eliminados del reality de Telefe: "El cordobés es muy bueno en lo que hace, es picante, pero afuera está Yanina Latorre. Te deja en pelotas, te dice tres palabras y te quedas callado", opinó el influencer peruano sobre Ulises.

"Yo me meo encima, me mato", reaccionó Keila a las palabras de su compañero, y confesó: "Ay bolu... pero me da un nudo en la panza cuando lo pienso, porque me da miedo ella". Cuando Sandra le preguntó de quién hablaba, la fan de Furia confesó que hablaba de la panelista de "LAM".

Lo que Keila no esperaba es que, desde afuera de la casa, Latorre recibió el video de su confesión y decidió reaccionar a través de su cuenta de Twitter (ahora X): "¡Miedo, jajaja! Amo que me tengan miedo", escribió la experta en farándula. La conversación de los hermanitos siguió, y esta vez fue Renato el que sorprendió con su comentario.

"Yo la banco mucho a Yanina, me encanta", reveló el hermanito acusado de acomodo. "Mi mamá la ama pero a mi me da miedo, porque siento que me voy a quedar tiesa", reiteró Keila. Pero Renato no comparte sus miedos, y llegó a pedirle a Yanina Latorre que, cuando salga, le presente a su hija Lola.

"¿Pero si tiene novio?", comentó Lourdes, quien entró en ese momento a la habitación. Los hermanitos discutieron unos minutos sobre el estado civil de la influencer argentina, pero Lourdes terminó de convencerlos al afirmar que Lola está en pareja con un empresario. Desde afuera de la casa, Yanina verificó la información: "¡Jajaja, amo estar ahí! ¡Saben todo! Amor", agradeció la panelista.

La primera semana de Keila en "Gran Hermano": romance, pánico y memes

Keila, una de las figuras de Gran Hermano 2025. Foto: Instagram @keisosa

Keila Sosa es una de las figuras más populares de "Gran Hermano Argentina". Tan solo en su primera semana en la casa, Keila se volvió foco del posible primer romance de la edición tras lanzarle un picante comentario a Renato en un juego de preguntas y respuestas, a pesar de tener novio afuera del reality.

Pero no todo fue diversión para Keila en "GH 2025": la hermanita tuvo un fuerte ataque de ansiedad en su cuarto día en la casa, producto del encierro al que se someten los jugadores. Keila logró superar el episodio con ayuda de sus compañeros y los psicólogos del ciclo. Afuera de la casa ya suma una considerable base de fanáticos, quienes empezaron a usar las capturas de sus primeros minutos en el reality como memes virales.