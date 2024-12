Los furiosos mensajes que Keila de "Gran Hermano 2025" le mandaba a la ex GH Catalina Gorostidi

Los nuevos participantes de "Gran Hermano 2025" ya dan que hablar. Con menos de una semana dentro del programa de Telefe, información sobre los 24 hermanitos que entraron a la casa surge de las esquinas menos pensadas y más escandalosas. Este fue el caso de Keila, la fan del sushi que tiene un pasado secreto.

Así lo reveló la exparticipante de "Gran Hermano" Catalina Gorostidi en sus redes sociales, donde compartió los sorprendentes mensajes que recibió por parte de la nueva hermanita antes de su ingreso al reality que conduce Santiago del Moro.

Cata de "Gran Hermano" expuso sus chats privados con Keila

En las últimas horas, Gorostidi sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Twitter (ahora X) capturas de chats con Keila. Según las capturas, en enero de 2024, Keila le comunicó su claro apoyo hacia Juliana "Furia" Scaglione y su entonces mejor amiga, Cata.

Keila de "Gran Hermano" tiene un pasado "furioso". Fuente: X @Catigorostidi_

En aquellos días, la nueva hermanita le escribió con entusiasmo: "¡Te amo Cata sos lo más! ¡Vas a entrar en el repechaje! Vos y Furia mis favoritas. ¡Supersinceras y reales ambas!". Además, Keila intentó brindarle información estratégica: "¡Cata, Lucía, Sabrina, Rosina y Manzana quieren ir contra Furia y están hablando mal de ella!".

Pero la buena onda se acabó en junio, después de la histórica pelea entre Cata y Furia. "Sos gede Catalina eh, cómo vivís de Juliana, ¡loca superala un toque! Y no... ¡Este GH se lo llevó puesto Furia! Aceptalo mamita", le escribió Keila. Un segundo mensaje lee: "No sé qué te hacés ahora la virgen María, eras igual de agresiva o peor... Las cosas que has dicho de Rosina y Emmanuel, parece que estás corta de memoria".

El enojo de Keila con Cata de "Gran Hermano". Fuente: X @Catigorostidi_

Lejos de mostrarse molesta, Catalina optó por tomarse la situación con humor y transmitir calma a sus seguidores, quienes estaban atentos a la polémica. A través de su cuenta de Twitter (ahora X), Gorostidi aclaró: "¡Che tampoco era para matarla! ¡Solo una furiosa arrepentida! Démosle un tiempo a ver qué hace".

Quién es Keila, la nueva participante de "Gran Hermano 2025"

Keila fue la primera en entrar a la casa de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 28 años

Instagram: @keisosa

Keila se presentó como una fanática de la farándula que sueña con ser famosa desde que era una niña. Según ella, su carácter extrovertido y su forma impulsiva de actuar la convierten en una personalidad única para la nueva temporada del reality: “Tengo un problema. Primero hablo y después pienso. Soy muy efusiva y dramática”.

La oriunda de Tigre dejó en claro qué cosas no tolerará dentro de "Gran Hermano Argentina": “Me va a molestar mucho la traición y la gente con complejo de víctima. Si no te gusta algo de tu vida, cambialo”. Sobre su impacto en los demás, sentenció con seguridad: “La gente o me ama o me odia, igual a mí no me importa mientras hablen de mí”.