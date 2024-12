¿Se ha formado una pareja? Keila de Gran Hermano 2025 le tiró los perros a un compañero

Empieza el juego en "Gran Hermano 2025". Mientras afuera de la casa siguen apareciendo los "carpetazos", adentro del reality de Telefe los nuevos participantes sueñan con llegar lejos en una temporada llena de sorpresas, como un nuevo kiosco y un posible intercambio. Más allá de las sorpresas, hay algo que llega igual todos los años: los romances.

Los 24 jugadores se van conociendo en el programa que conduce Santiago del Moro, compartiendo historias de vida y opiniones sobre el juego, e inevitablemente saltaron las primeras chispas. Una de las posibles parejas de la casa resultó ser Keila y Renato, una historia de amor con un pequeño problema: ella está de novia.

La picante confesión de Keila sobre Renato de Gran Hermano 2025

Buscando una forma rápida y divertida de conocerse, los hermanitos se reunieron en el living para un juego de preguntas y respuestas donde la honestidad es clave. En el video que se viralizó por las redes, Claudio acorraló a Keila con una picante pregunta sobre Renato.

"¿Si no estuvieras de novia, qué pasaría con el muchacho? ¿Si estaría la vía libre, darías el ok?", preguntó, señalando al peruano. Keila no es la primera jugadora en entrar a "Gran Hermano" con pareja, como lo hizo Julieta Poggio o Martín Ku, pero su respuesta demostraría que podría ser la primera en dejar de lado su romance para disfrutar a pleno de la casa.

"Quiero aclarar que si no estuviera de novia... Si no estuviera de novia, bueno, sí, pero...", llegó a contestar la participante antes de que los demás hermanitos estallaran en aplausos. "Pero aclarando, no...", intentó justificarse Keila, antes de ser aplacada por Claudio: "Es todo hipotético, no te pongas mal, es hipotético".

Afuera de Gran Hermano, el novio de Keila publicó un romántico video juntos. Foto: Instagram @keisosa

Renato, por su parte, tardó en darse cuenta de que su compañera hablaba de él, pero una vez enterado dejó en claro que el sentimiento era mutuo: saltando del sillón, tomó carrera y realizó el clásico festejo de Cristiano Ronaldo. El extranjero, que proviene de una familia famosa en Perú, entró a la casa de Telefe soltero y sin compromiso.

Entre las bromas de sus compañeros, Keila no tuvo problema en confesar qué era lo que le atrajo en su compañero de casa: "Es que, aparte de ser muy bonito y todo, siento que es muy buena persona y eso está bueno también", reconoció. El tierno intercambio ilusionó a los demás participantes, quienes empezaron a pedir un beso entre ambos antes de seguir con el juego.

Keila demostró ser una fanática de "Gran Hermano", así lo mencionó en su presentación y también lo revelaron los mensajes que intercambió con la exparticipante del reality, Catalina Gorostidi. Conociendo la reacción negativa que el público de Telefe tuvo a otras instancias de infidelidad en la casa, podría pensarlo dos veces antes de lanzarse a un romance con Renato.