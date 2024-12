Renato volvió a disparar contra Santiago y lo criticó por ser celíaco: "Mejor no entres a Gran Hermano"

Empezaron las peleas en la casa de "Gran Hermano". Los participantes empiezan a sentir el peso de la convivencia y algunas amistades experimentan roces, como la de Chiara y Petrona, mientras que otros jugadores directamente se declaran la guerra. En el medio de la vorágine, Santiago "Tato" es uno de los más atacados, y nadie parece odiarlo más que Renato.

El influencer peruano, que esconde a un padre famoso de sus compañeros, se tomó a pecho la traición de Tato a Claudio la primera semana. Desde la eliminación de Delfina, las cámaras de DGO lo captaron hablando en contra del uruguayo, llegando a describirlo como un cáncer y, en las últimas horas, apuntando contra su dieta.

Renato de Gran Hermano criticó a Tato por su dieta celíaca

La comida es un punto sensible dentro de "Gran Hermano Argentina", con un presupuesto limitado para cada semana y 23 personas viviendo bajo el mismo techo. Sin embargo, la crítica de Renato a Tato por su alimentación no fue bien vista en el afuera, ya que el peruano criticó a su compañero por ser intolerante al gluten.

"Cómo vas a agarrar y servirte un cerro de arroz y que los demás no comen arroz", comenzó su descargo a Sandra mientras ambos tomaban sol en la pileta de la casa. "Puedo entender que tengas una condición o algo así", siguió, refiriéndose despectivamente al celíaco.

El participante, que fue acusado de acomodo afuera del reality de Telefe, opinó que personas como Tato no tienen lugar en el programa. "Pero, sabés qué, si no te vas a armar tu dieta y tu ensalada mejor no entres, ¿no? Mejor no entres a la casa si sabés que vas a tener ese problema y no podés pensar en los demás", declaró Renato.

Renato de Gran Hermano disparó con todo contra Tato. Foto: Instagram @renatorossinic

El jugador nominado siguió criticando al uruguayo, esta vez refiriéndose a su falta de aporte con el trabajo doméstico en la casa: "Lo veo ahí un par de veces, lavando un par de platos...", se quejó. Solo ahí fue que Sandra habló, habiendo mantenido un cuidadoso silencio: "Nunca hizo nada", se quejó la pescadora, que tomó control de la cocina con Petrona a pesar de su enemistad.

Afuera de la casa, la opinión del público sobre Renato se hunde con cada declaración del peruano. "Este era el de valores supuestamente", señaló un usuario en Twitter (ahora X). "Más habla, más se hunde solito", señaló otro fanático del reality. "Cada vez que habla me cae peor es increíble", sumó un tercero.

Las polémicas declaraciones contra Tato podrían poner en peligro a Renato el próximo domingo, considerando que el influencer fue enviado directamente a placa por Sopa, la líder de la semana. Con la animosidad del resto de la casa hacia Tato, es posible que ambos se enfrenten en la placa de nominados esta semana.