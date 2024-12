Chiara, contra Petrona de Gran Hermano 2025: "Esas cosas no se dicen"

La casa de "Gran Hermano 2025" está en caos después de la eliminación de Delfina. La salida de la modelo sacudió la percepción de varios jugadores dentro de la casa, y los conflictos empezaron a surgir entre los participantes. En la mañana del martes, la enemistad entre Petrona y Sandra provocó el hartazgo de Chiara Mancuso, quien le puso los puntos a la tucumana.

Las dos cocineras de la casa no logran encajar en su convivencia, y la fanática de la pesca terminó por demandar que Petrona se mantenga alejada de ella para cuidar la paz en el reality de Telefe. La casa se mantuvo callada ante el enfrentamiento de las dos mujeres, pero los comentarios de Petrona terminaron por detonar una nueva discusión.

Chiara y Lourdes enfrentaron a Petrona por su pelea con Sandra en Gran Hermano

En un clip capturado por la transmisión de 24 horas de DGO, se puede ver como Lourdes enfrentó a la jugadora tucumana cuando esta expresó confusión sobre la reacción de Sandra a sus bromas. "Le dijiste Tronchatoro, le dijiste mala mujer, y si hermana", exclamó la aliada de Delfina, la primera eliminada de la temporada.

Fue entonces que la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso intentó tener una charla con Petrona por sus comentarios despectivos hacia el resto de la casa. "Vos ahora estás en una sociedad distinta a tu época, esas cosas no se dicen porque son cancelables", le explicó a su compañera de cuarto.

No es la primera vez que las actitudes de Petrona se explican dentro de la casa por su diferencia de edad, teniendo la tucumana 55 años a diferencia de la mayoría de la casa cuyas edades rondan los 25 años. "No se opinan de los cuerpos, no se dicen comentarios despectivos a las personas o por lo menos en su cara", afirmó la modelo.

Petrona, por su parte, defendió su postura y le restó importancia a los comentarios que lanzó en la casa de "Gran Hermano Argentina". "Ya sé, se lo dije una sola vez cuando estaba acá y le dije ‘vos te hacés o tenés cara de cu’", contó en referencia a su pasado intercambio con Sandra.

"Gran Hermano 2025": ¿Chiara y Lourdes cambian de estrategia?

La eliminación de Delfina, llamado de atención para Chiara y Loudes en Gran Hermano. Foto: Captura Telefe

La confrontación de Chiara y Lourdes con Petrona llamó la atención de los fanáticos de "Gran Hermano", ya que marca un fuerte cambio en el discurso que las hermanitas venían manejando desde su ingreso a la casa de Telefe. Coincidentemente, las dos se acaban de despedir de Delfina, su aliada y quien se convirtió en la primera eliminada de la temporada.

Las tres mujeres estuvieron bajo fuego en las redes sociales durante su primera semana en el reality debido a las reiteradas burlas que realizaron contra Luciana Martínez, la mujer trans que ingresó a la casa. Lourdes fue vista criticando su tono de voz, asegurando que "no le llega agua al tanque", mientras que Chiara aseguró que siempre usa la misma pollera porque "le tapa el tobul", burlándose de sus genitales.

Habiendo observado su comportamiento en la última semana, los fanáticos de "Gran Hermano" opinaron desde Twitter (ahora X) que el discurso de Chiara y Lourdes hacia Petrona no resulta del todo genuino: "Con qué cara le quieren dar clases de moral a Petrona si ese grupito se burla de todas las mujeres de la casa", escribió un usuario. "¿No era esta la que andaba hablando de Luciana por atrás?", preguntó otro.