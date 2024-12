Petrona imitó a Sandra en Gran Hermano 2025 y a ella no le gustó nada: la picante reacción

Con 24 nuevos participantes en la casa de "Gran Hermano", era cuestión de tiempo antes de que las primeras enemistades se manifiesten. Mientras algunos hermanitos empiezan romances, otros jugadores protagonizan tensos cruces en el reality de Telefe, como fue el caso de Sandra y Petrona.

La fanática de la pesca y la tucumana son grandes personalidades del programa que conduce Santiago del Moro, pero parece que la casa es demasiado chica para ambas. En los primeros días de la competencia, las gracias de Petrona empezaron a molestar a Sandra, pero un episodio en específico llamó la atención de los espectadores.

Petrona imitó a Sandra en Gran Hermano 2025

Desde sus primeros segundos en "Gran Hermano", Petrona pisó fuerte con su gran sentido del humor y personalidad frontal. La tucumana encantó a gran parte de la audiencia con sus divertidas reacciones, y una tarde intentó hacerlo de nuevo a costa de Sandra.

Mientras los participantes preparaban el almuerzo en la cocina, Petrona apareció en el living con una bandana en la frente, anteojos y el peluche de un pez que Sandra trajo consigo al reality que preocupa a Telefe por su rating. Caminando con las piernas abiertas igual que su compañera de cuarto, Petrona provocó las risas de los hermanitos.

"¿Quién habló conmigo?", preguntó, bajando el tono de su voz para imitar a la participante acusada de estafa fuera de la casa. Sandra, que en ese momento estaba vestida idéntica a la rubia mientras cocinaba, reaccionó a la broma con un picante comentario: "Ay, pero te falta altura", señaló, en referencia a la estatura de su compañera pero también su carácter.

Ante las risas de los jugadores, Petrona se atajó: "Me cag... porque me pedí unos suecos grandes", bromeó, culpando a la producción de "Gran Hermano 2025" por su falla. El video capturado por las cámaras de DGO terminó allí, pero Sandra no se guardó la molestia que le provocó el incidente por mucho tiempo.

Sandra de Gran Hermano disparó contra Petrona

Sandra y Petrona, enfrentadas en Gran Hermano. Foto: Captura DGO

Las polémicas y tensiones están a la orden del día en "Gran Hermano 2025", tanto adentro de la casa como afuera de ella. La enemistad entre Sandra y Petrona es una más de las formadas en la primera semana de la competencia, pero las declaraciones de la pescadora contra la tucumana no dejaron de llamar la atención en redes sociales.

En una charla con Chiara, Sandra señaló varios episodios que le molestaron con Petrona, entre ellos la imitación que hizo de ella, pero también los comentarios insensibles que hizo sobre la sexualidad de Ezequiel: "Ya está. Ya no me causa. Yo se lo dije a Gran Hermano: donde pasa el límite con el tema de si sos put*, si sos loca, trol*, no me importa... pasaste el límite, yo te cierro la ventana, así te la bajo", declaró la hermanita.