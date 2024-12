Telefe, en vilo por un alarmante dato sobre "Gran Hermano 2025"

Gran Hermano 2025 es la gran apuesta del momento para los directivos de Telefe. El reality conducido por Santiago del Moro se estrenó el lunes 2 de diciembre y pasó a ser el programa insignia del canal de las pelotas. Más allá de las expectativas, el rating todavía no es el esperado por las autoridades del canal. En su primera semana al aire, el promedio general de las transmisiones de GH no arrojó el número previsto.

Preocupación en Telefe por el rating de Gran Hermano 2025

Las expectativas por el estreno de Gran Hermano 2025 no se tradujeron en las métricas de audiencia. Al menos fue así en las mediciones en vivo. El martes 3 de diciembre, Santiago del Moro condujo la primera gala. El programa inició con un rating de 16 puntos, pero con el correr de los minutos fue perdiendo espectadores y llegó a los 13.7, aunque se mantuvo en un promedio de los quince puntos. Esos números son considerablemente más bajos de lo que Telefe había anticipado: se esperaba que el reality superara los 20 puntos de rating diarios.

En Telefe hay preocupación por el rating de Gran Hermano 2025. Fuente: captura Telefe.

El debut de Gran Hermano 2025 fue el más bajo en términos de audiencia de todas las ediciones televisadas por Telefe (no se contabiliza cuando el programa se emitía por América). Un dato elocuente es el que surge de comparar esta nueva edición con la anterior: el primer programa de Gran Hermano 2025 registró una caída de 3 puntos respecto al primer programa de la temporada pasada.



A pesar de los números de audiencia, Gran Hermano sigue siendo el programa insignia de la pantalla de Telefe. De hecho, es lo más visto en la programación nocturna. El reality de Del Moro supera a "Bake Off Famosos", el ciclo de pastelería conducido por Wanda Nara, otro de los tanques de la firma. Más allá del liderazgo interno de GH, el panorama sigue siendo preocupante para el canal, que esperaba una mejor performance para este regreso de su reality más emblemático.



Estos datos del rating de Gran Hermano, sin embargo, no representan con exactitud la llegada y repercusión que está teniendo el programa. Más allá de las mediciones del vivo, tiene un fuerte impacto tanto en plataformas como en redes sociales. Además, Telefe tiene otros programas que traccionan audiencia hacia la casa. Después de cada una de las galas diarias del reality, el público puede seguir lo que ocurre con los participantes a través del programa "Espiando La Casa", un segmento nocturno presentado por Diego Poggi.



Gran Hermano 2025 también se ve en los nuevos formatos y la actividad de la casa se puede seguir por sus plataformas de streaming, tales como YouTube y Twitch. El ya clásico programa GHxTora, conducido por Lucila "La Tora" Villar, se emite a las 21:30 por esos lugares. En un ambiente más distendido, los fans de GH pueden ver reacciones en vivo y comentarios sobre lo que ocurre entre los participantes.



Gran Hermano 2025: ¿cuánto les paga Telefe a los 24 participantes?



Los participantes de Gran Hermano 2025 recibirán una suma semanal cercana al medio millón de pesos, un aumento considerable en comparación con lo que se pagó en la edición anterior. Este ajuste se realiza en respuesta a la inflación y al contexto económico actual. El dato fue revelado por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que los sueldos de la temporada pasada eran "irrisorios".

Telefe les pagaría a los participantes de Gran Hermano casi medio millón de pesos por programa. Fuente: captura Telefe.

Etchegoyen explicó en el streaming "Mitre Live" que la decisión de incrementar los pagos a los concursantes de GH responde a la situación económica del país. La medida tiene como objetivo mejorar las condiciones para los participantes del reality.