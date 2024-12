3 chicas de Gran Hermano 2025 se burlaron de Luciana: "No le llega el agua al tanque"

La primera semana de "Gran Hermano 2025" tuvo de todo, desde los primeros indicios de romance en la casa a comentarios polémicos de todos los colores. Mientras se preparan para su primera gala de eliminación, tres jugadoras del reality de Telefe llamaron la atención por sus burlas hacia una de sus compañeras.

Después de los primeros días en la casa de "Gran Hermano", se empezaron a formar las primeras alianzas. Entre los pequeños grupos, Delfina De Lellis, Lourdes Ciccarone y Martina Pereyra formaron una sólida amistad. Sin embargo, el trío no es bien recibido por el público del programa que conduce Santiago del Moro, en gran medida debido a sus comentarios despectivos sobre Luciana Martínez.

Las burlas de Delfina, Lourdes y Martina a Luciana de "Gran Hermano"

Delfina, Lourdes y Martina tienen a Luciana en la mira desde los primeros días de la competencia. Las tres mujeres fueron vistas criticando a la bailarina en varias ocasiones, y un video capturado por las cámaras en vivo de DGO las volvió a mostrar realizando comentarios despectivos hacia la concursante.

Lourdes fue la primera en manifestar su molestia con Luciana: “De la nada vienen y le hacen una entrevista a esta”, refiriéndose a la atención que recibió su compañera. “Tiene menos gracia”, opinó sobre la manera de expresarse de la jugadora. El comentario de la rubia fue reforzado por Delfina, quien añadió: “Era lo más seco”, y aseguró que Luciana tiene “menos onda que pelo de china”.

Las tres jóvenes también opinaron sobre el desempeño de Luciana dentro del reality, cuyo rating preocupa a Telefe: “Encima es lenta, como que tarda en hablar. No le llega agua al tanque”, comentó Lourdes, reforzando su crítica con un tono irónico. Por su parte, Delfina describió a Luciana como “gente rara”.

Los comentarios de las tres chicas generaron revuelo en las redes sociales. Muchos cuestionaron el nivel de tolerancia y respeto dentro de la casa, tomando en consideración que Luciana es una mujer trans que ha tenido problemas para integrarse en "Gran Hermano Argentina" debido a su identidad de género.

El llanto de Luciana en Gran Hermano 2025 al confesarle a su familia que es transgénero

Luciana de Gran Hermano se emocionó al hablarle a su madre. Foto: Captura Telefe

En la noche del pasado jueves, el público de "Gran Hermano" pudo ver un lado más vulnerable de Luciana cuando entró al confesionario para compartir su dura historia de vida: "Les decía a mis compañeras que andaba con un nudo en la garganta, que necesitaba expresarme para mi gente. Con mi familia no pude hablar, se están enterando por la tele que su hermano Jorge ya no está. Quiero decirles que estoy bien, que soy feliz siendo Luciana", comenzó.

Luciana explicó lo difícil que fue vivir su verdad a escondidas: "Me escondí mucho tiempo para cuidarlos. A Luciana la llevo conmigo de hace mucho tiempo. No quiero que sea más un tema tabú. Hoy día deben estar cayendo de todos esos viajes, que fue básicamente para esconderme. No querían que me vean de esta forma".

"Estaba sola mucho tiempo en hoteles, de vacaciones, salir únicamente de noche. Entendí que tengo la libertad de mostrarme de día, de noche, cuando yo quiera. Fueron más de diez años. Todavía no me encuentro con esa fortaleza de contarle a mis compañeros", expresó, esperanzada por la oportunidad que le brinda el reality de Telefe.

"Es lo que quiero ser, es lo que siento. Quiero decirle a mi mamá que la amo muchísimo. Sé que ella el día que me vio yo era Jorge, pero ahora no me va a poder decir hijo. Quiero que entienda que sigo ahí, que voy a estar siempre para ella. Espero que se sienta orgullosa. El día que salga quiero verla ahí. Es una mujer fuerte y que se merece lo mejor del mundo", cerró, emocionada.