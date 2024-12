Escándalo con Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano 2025: enojo de familiares y ausencia

La primera semana de "Gran Hermano 2025" terminó con la eliminación de Delfina, la modelo de 18 años que resaltó por burlarse de Luciana, su compañera de casa. En placa por voto de sus compañeros, la joven recibió el 58,9% de los votos negativos del público y quedó oficialmente fuera de juego, dejándola consternada y a sus familiares enfurecidos.

La eliminación de Delfina tomó por sorpresa a todos dentro de la casa, ya que los nuevos jugadores tenían una visión completamente diferente a la del público. Cuando Santiago del Moro ingresó a la casa de Telefe para sacar de placa al primer nominado, Keila habló por muchos cuando aseguró que la modelo sería la que menos votos recibió.

Sin embargo, no podría haber estado más equivocada. El primer salvado fue Carlos, quien Delfina quería ver afuera, con apenas 11,7% de los votos. Lo siguió Claudio, el terraplanista, con 21,9% del voto negativo, dejando en el cara a cara la futura eliminada y Ulises, el cordobés que terminó en placa por su personalidad frontal.

El pánico de Delfina en Gran Hermano. Foto: Captura Telefe

Después de quedar entre los últimos dos nominados, las cámaras de la casa mostraron como Delfina entraba en pánico, debiendo ser atendida por sus amigas para regular su respiración. La noticia de su temprana eliminación de "Gran Hermano Argentina" terminó de desestabilizarla, y la joven modelo rompió en llanto.

Tras saludar a sus amigas y ser despedida por la casa, Delfina salió de "Gran Hermano" y viajó hasta el estudio de Telefe donde la esperaba Santiago del Moro y su familia. Fue entonces que el conductor hizo un anuncio inesperado: la primera eliminada no ingresaría a saludar al estudio. "Dice que no está en un momento para poder hablar", explicó el conductor.

"Siente que está como superada por la situación, está muy angustiada y prefiere no hablar. Así que esperemos que pueda hablar mañana cuando esté más tranquila. Es la primera vez que nos pasa algo así", cerró Del Moro, confirmando que Delfina recién aparecerá en el debate de la noche del martes y provocando una ola de gritos en la tribuna.

El enojo de la familia de Delfina, la primera eliminada de "Gran Hermano 2025"

La familia de Delfina, eliminada de Gran Hermano, enojada con LAM. Foto: X @AngeldebritoOk

Pero la polémica no terminó ahí: en su cuenta de Twitter (ahora X), Ángel de Brito sumó información sobre el descontento de la familia de la eliminada: "Familia de Delfina, indignados con la eliminación", escribió sobre dos fotos del grupo familiar. "No nos quisieron dar nota, dijeron que se habló mal de ella en el programa para que se vaya", reveló el conductor de "LAM".

Como si no fuera suficiente, parece que la familia de Delfina protagonizó un escandaloso episodio en la tribuna de "Gran Hermano". Según reveló Nicolás, la expareja de Emma Vich, los familiares de la modelo se pelearon a los gritos con gente de tribunas opuestas, y uno de los miembros de la familia terminó descompuesto.

"De la tribuna del frente le gritaron a la de Delfina: ‘¿Y para que entró?’. Y ahí no sé quién de la tribuna de ella empezó a bardear al que había gritado eso", aseguró, y sumó que "la hermana o no sé quién se descompuso, alguien del frente grababa la situación y de la tribuna de Delfina empezaron a discutir de nuevo para que no filmen".