Tremendo cruce entre Claudio y Santiago en Gran Hermano 2025: hicieron llorar a Petrona

Empiezan a acomodarse las fichas en el juego de "Gran Hermano 2025", después de una primera semana llena de polémicas y emociones. Mientras van surgiendo los primeros romances en el reality de Telefe, también aparecen los primeros roces. En las horas previas a la primera gala de eliminación de la temporada, Claudio y Santiago se cruzaron a los gritos y terminaron haciendo llorar a Petrona.

La tensión entre los dos jugadores está presente desde que Santiago, como líder, bajó de la placa de nominados a Luciana y la reemplazó con el terraplanista. El movimiento del participante de "Gran Hermano", que aseguró que solo se trata de estrategia, no le gustó nada a Claudio, y los dos terminaron a los gritos en la cena del domingo.

La fuerte pelea de Claudio y Santiago en Gran Hermano

Durante una cena grupal antes de la visita de Susana Giménez a la casa, las tensiones terminaron saliendo a la luz. En el video capturado a través de la transmisión de 24 horas, Claudio cruzó a Santiago y elevó el tono de la discusión. "No entendés nada ni te voy a explicar porque no tengo por qué hacerlo", gritó.

Santiago, por su parte, intentó mantener la calma y expresó: "Me sorprende porque estás cambiando la charla que tuvimos antes", dando a entender que después de la gala del jueves él y Claudio hablaron en privado sobre su decisión. Sin embargo, las palabras de Santiago solo enojaron al nominado.

“Obvio, yo te la cambio porque estoy jugando. Vos me pusiste a hacerlo, entonces yo saco a otro. A partir de hoy en adelante, no me creas ninguna palabra”, declaró el terraplanista. Y agregó: “No me torees ni me quieras sacar cosas”. Por su parte, Santiago no entendía el enojo de Claudio: "¿Yo te toreé? Tuvimos una charla ayer", le preguntó.

Santiago ganó la primera prueba del líder en Gran Hermano y nominó a Claudio. Foto: Captura Telefe

Claudio replicó con dureza: "Olvidate de todas", dijo en referencia a sus previos intercambios, y siguió: "Tuvimos millones y me mandaste para que me peguen un tiro, ¿de qué me hablas?". La confusión de Santiago quedó manifiesta cuando agregó: "No entiendo qué cambió de la de ayer a la de hoy".

Fue entonces que Claudio cerró el tema con una frase lapidaria: "No hablemos más porque no entendés nada". Este tenso intercambio tuvo un impacto inesperado en Petrona, quien, al presenciar la escena, no pudo contener las lágrimas. La cámara de DGO enfocó su rostro visiblemente afectado, lo que dejó consternados a los presentes.

Preocupado por su reacción, Santiago intentó acercarse a Petrona. "¿Qué te pasa?", le preguntó. La tucumana, visiblemente molesta, expresó: "No entienden que esto es un juego. Su tono de voz me enferma, me molesta… Hacelo en tu casa, acá no". Delfina, otra de las nominadas, se acercó a consolarla, y Petrona declaró que "eso no se hace, es una falta de respeto".