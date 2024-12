Susana Giménez se despidió de la televisión: 5 momentos destacados del último programa en Telefe

Después de un triunfal regreso a la televisión, Susana Giménez se despidió con un último programa lleno de sorpresas. La diva de los teléfonos cumplió con una nueva temporada al aire de Telefe, que ahora se concentra en el nuevo "Gran Hermano", y su última emisión dejó momentos virales, grandes apariciones y algunas polémicas.

La entrevista de Susana Giménez con La Mary, usando Inteligencia Artificial

Uno de los momentos más impactantes del último programa de "la Su" fue su charla con La Mary, su yo con 30 años y el aspecto que tenía cuando encarnó dicho rol en la película de 1974. Para hacer realidad la entrevista, Telefe contrató a una actriz para usar de doble y le dieron el rostro y la voz de Susana Giménez usando tecnología de Inteligencia Artificial.

Las dos Susanas charlaron de todo un poco, con la versión pasada haciéndole preguntas a su otro yo sobre su futuro. Las preguntas variaron, desde "¿quién fue el amor de tu vida?" (que Susana prefirió esquivar) a "¿si pudieras volver al tiempo atrás, cambiarias algo?". "Nunca cambiaría ni un minuto de mi vida", afirmó ante esta consulta la conductora, para después considerarlo y agregar: "A lo mejor cambiaría la forma de encarar algunas cosas".

La polémica pregunta de Susana Giménez a Tini Stoessel sobre su cuerpo

La charla con Tini Stoessel, uno de los momentos destacados del último programa de Susana Giménez. Foto: Instagram @telefe

Como última invitada musical, Susana Giménez recibió en su living a Tini Stoessel. La cantante argentina habló de su nuevo tema, "El cielo", y cantó en tres ocasiones diferentes durante la emisión. Las preguntas de la Su se mantuvieron alejadas de su vida personal, ignorando su pasado con Rodrigo De Paul y su rumoreado romance con Young Miko, pero la entrevista no fue libre de polémica.

Hacia el final de la charla, siguiendo el pedido de la producción de estirar el encuentro, Susana Giménez le preguntó a Tini sobre sus hábitos alimenticios, un tema delicado para la cantante. "¿Te tentás alguna vez con chocolates, dulces, bombones?", quiso saber la conductora. "¿Me estás cargando? Sí. Me muero si no tengo algo dulce", contestó la ex Violetta.

Fue entonces que Susana respondió con un comentario que le ganó varias críticas en las redes: "Me estoy deprimiendo, no cargando... porque yo no puedo, bah, puedo pero ¡engordás!. Vos no, nada, y comés de todo. Me encanta que hay gente que dice 'no, no come'", dijo la conductora. "Me tienen harta con ese tema, basta", fue la tajante respuesta de Tini Stoessel.

Invitado internacional: la aparición sorpresa de Cris Martin en "Susana Giménez"

Más allá del incómodo momento con la pregunta sobre su peso, la visita de Tini Stoessel fue alegre, y trajo con ella una inesperada sorpresa. Este año, la actriz y cantante fue invitada a participar del álbum de Coldplay, "Moon music", en la canción "We pray", después de tocar en vivo con la banda durante su paso por el Estadio Monumental.

Como sorpresa para Stoessel, Susana Giménez recibió al líder de la banda británica, Chris Martin, en su programa a través de un mensaje digital: "Yo tuve un sueño. Oí una canción afuera de un edificio en un concierto y esta canción es ‘We pray’", relató Cris, sorprendiendo a la conductora con su español.

"En el sueño estaba Tini cantando. Tini es una artista maravillosa, alucinante, muy gentil, amable y super cool. Es un talento que no puedo creer, con una voz que es un regalo de Dios. Es un ser humano perfecto", cerró su mensaje el cantante, emocionando a la artista argentina.

La divertida confesión de Susana Giménez sobre su rutina diaria

Santiago del Moro charló con Susana Giménez en su último programa. Foto: Captura Telefe

Después de su charla con Tini, Susana Giménez recibió en su living a Santiago del Moro para hablar de la nueva temporada de "Gran Hermano". La presencia del conductor parece haber zanjado las tensiones entre ambos programas, y su charla con la Su dejó un divertido momento que resonó en las redes sociales.

Mientras comparaban sus rutinas diarias como conductores de televisión, Del Moro reveló: "Yo amanezco temprano, vos no. ¿Vos dormís?". Susana no tuvo problemas en reconocerlo: "Yo lo único que no puedo es levantarme temprano". "¿Pero a qué hora arrancás, tipo 12, una?", quiso saber el mediático. "Si", contestó la Su, y agregó, pícara: "A veces a las dos".

El horror de Susana Giménez por un detalle en la casa de "Gran Hermano"

La aparición de Santiago del Moro en el último programa de Susana Giménez no fue una visita social: el conductor invitó a la Su a entrar con él a la casa de "Gran Hermano 2025", donde los 24 nuevos participantes se preparan para vivir la primera gala de eliminación de la temporada.

Los hermanitos quedaron alucinados con la aparición de la histórica figura en la pantalla de su living, pero un detalle sobre el juego se llevó toda la atención de la rubia: "Un inodoro para los 24", le informó Del Moro, y Susana quedó alucinada. "¿Ese es el juego?", le preguntó, atónita. "Ah no, me parece terrible. Yo me voy de esa casa. ¡Cómo van a tener uno solo!", reaccionó, ofendida en nombre de los nuevos jugadores.