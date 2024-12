Revelaron que Wanda Nara y Yanina Latorre tuvieron una charla tras el escándalo en el living de Susana Giménez: qué se dijeron

En medio de mensajes cruzados por el "Wandagate", salieron a la luz detalles de la conversación privada que habrían mantenido Wanda Nara y Yanina Latorre. La disputa entre la conductora de Bake Off 2024 y la panelista de LAM (América) tomó impulso el pasado domingo en el living de Susana Giménez.



La esposa de Diego Latorre es una de las panelistas de espectáculos que más cuestiona a la ex de Mauro Icardi. En más de una oportunidad, durante sus intervenciones en LAM, Yanina supo posicionarse en favor de él a pesar de su intención de mantenerse neutral en el escándalo matrimonial, que ahora de una u otra manera suma a L-Gante. En tanto, Wanda llevó su bronca al living de Susana y se refirió a Latorre como "una panelista que está ensañada en destruirme la vida".

Wanda Nara amenazó a Yanina Latorre con enviarle una carta documento. Fuente: Instagram @wanda_nara.

La propia Yanina fue la que reveló el detalle de la charla con Wanda. En LAM, contó que, días después de la explosiva entrevista en lo de Susana, mantuvo un acalorado intercambio de mensajes con la mayor de las hermanas Nara. En esa conversación, la empresaria advirtió a la panelista su intención de enviarle una carta documento con el objetivo de ponerle un bozal legal.



"Tuvimos una charla ríspida. Nos dijimos de todo. Arrancó, viste, a los gritos: ‘Hola, Yanina, te voy a poner un bozal, no vas a hablar más de mí...’. Le dije: ‘Bajame dos cambios, hablemos’. Quiere cambiarme la opinión, no la información", inició su relato Latorre.



En el diálogo que mantuvieron, Wanda habría intentado convencer a Latorre de su versión de los hechos acerca de la ruptura con Icardi. Pero la panelista le dejó claro que no necesariamente va a estar de acuerdo con todo lo que ella diga. Es más, Yanina volvió a cuestionar a Wanda por haber desalojado al futbolista de la casa del Country Santa Bárbara.

Yanina Latorre aclaró que no es amiga de Wanda Nara



Yanina Latorre aprovechó el relato de la charla telefónica que mantuvo con Wanda Nara para aclarar que nunca fue amiga cercana de la empresaria, aunque llegaron a tener una buena relación. En cuanto a los chats filtrados por la conductora de Bake Off 2024, charlas con la China Suárez en las que se involucra a Pampita, Latorre expresó su desacuerdo con la exposición de esos WhatsApp y calificó como "innecesaria" esa mención pública a personas ajenas al conflicto.



"Me parece que si ella no quiere exponer a sus hijos, es innecesario que exponga a Pampita, Benjamín Vicuña y el vínculo o no con sus hijos. Me parece que ahí se pasó diez pueblos. Y yo le pregunté qué quiere buscar con todo esto. Me dijo que se pudrió de la China y la va a desenmascarar como sea y dice que tiene de todo", opinó Yanina Latorre.