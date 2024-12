La inesperada táctica de Mauro Icardi para ganarle a Wanda Nara la tenencia de sus hijas

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por su divorcio continúa escalando. Lo que comenzó como una separación de mutuo acuerdo entre la modelo y el futbolista pasó a ser un divorcio judicializado debido al romance de ella con L-Gante y la disputa por la tenencia de sus dos hijas en común, puja en la que Icardi podría tener una inesperada ventaja.

Mientras los dos famosos se someten a pericias psicológicas ordenadas por el juez, el equipo legal que defiende al delantero del Galatasaray intenta argumentar que el divorcio debe ser llevado a cabo en Turquía. Además de insistir que la relocalización del proceso es lo correspondiente, el cambio de escenario le daría a Icardi y sus letradas una poderosa estrategia legal.

Mauro Icardi buscaría usar a L-Gante en contra de Wanda Nara

Wanda Nara y L-Gante oficializaron su romance hace pocos meses. Fuente: Instagram @wanda_nara

En LAM, Pepe Ochoa analizó la posible estrategia que Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, estaría considerando en su disputa legal con Wanda Nara por la tenencia de las menores de edad. Según Ochoa, el futbolista podría utilizar el concepto de adulterio, una figura jurídica que en Turquía todavía tiene peso legal, a diferencia de Argentina, donde ya no aplica.

"Entiendo que se podría utilizar en Turquía y no acá, y es lo que a Wanda más miedo le da. Es el tema del adulterio. Allá en Estambul existe el adulterio, acá en Argentina entiendo que ya no. Si él utiliza estas situaciones con L-Gante como adulterio, Wanda estaría muy complicada", expresó Ochoa, dejando entrever el posible impacto de esta estrategia en el ámbito judicial turco.

Por su parte, Yanina Latorre complementó la información explicando la actual estrategia de Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, frente a los intentos de relocalizar el juicio: "La desesperación de Ana y Wanda es que tramite acá el juicio por todo este plan que armaron".

"En lo que van a basarse es que como a la primera audiencia, Icardi no fue, fueron las abogadas sin poder porque no llegaron, el juicio debería tramitar acá porque arrancó acá la primera audiencia y no se presentó. Le dieron curso y no se opuso", agregó la angelita.

¿Wanda Nara le fue infiel a Mauro Icardi con L-Gante?

Los engaños no son nada nuevo en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi, siendo el más recordado la breve aventura del deportista argentino con la China Suárez, que casi termina en su separación. Sin embargo, Wanda Nara tampoco estaría en libertad de arrojar la primera piedra, debido a su "nuevo" romance con el cantante de cumbia L-Gante.

En el programa de streaming de Ángel de Brito, Bondi, Yanina Latorre aseguró que, por su propia admisión, la conductora de Bake Off Famosos está viéndose con Elián Valenzuela hace años: "Me confesó que hace tres años que están juntos. Esto viene desde antes. Se conocieron en París".

Según le habría revelado la misma Wanda, la mediática "iba y venía entre los dos y no era clara con ninguno": "Es así: Doña Flor y sus dos maridos, ella tenía al de Turquía millonario y al de General Rodríguez que es sexo puro", declaró Latorre. De ser esto verdad, la estrategia legal de Mauro Icardi podría dejar a Wanda Nara sin la tenencia de sus hijas.