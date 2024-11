Mauro Icardi habló por primera vez tras el escándalo con Wanda Nara

La polémica separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, acapró en las últimas semanas los diferentes portales y programas de espectáculo del país y también de Turquía, país en el que se desempeña como jugador el exmarido de la conductora de Bake Off Famosos.

Lo cierto es que en medio de todo esto, solo se conocía una sola campana que era la de Wanda Nara. Pero esto en las últimas horas cambió, ya que Icardi tomó la decisión de romper el silencio y fue con el panelista de LAM, Pepe Ochoa, con quien se comunicó para aclarar las cosas.

"Disculpá que no hablo en primera persona aún, porque quiero cuidar las recomendaciones que me dan mis abogadas", comenzó leyendo el periodista de espectáculo. Luego continuó y sostuvo que "en este punto es importante que todo lo que declare solamente sea en la Justicia".

Mauro Icardi además sostiene que "respeto mucho el trabajo de todos ustedes (los medios), cuando hable será porque ya expresé todo, primero donde se debe manejar esto que es en la Justicia. En otro punto el futbolista expresó y dejó muy en claro que la prioridad de él son sus hijas.

La palabra de Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara

También aprovechó y le tiró un palito a Wanda Nara: "No me interesa el circo mediático que están haciendo del otro lado de algo tan triste y sensible para mí, como es la fractura de una familia. Mi prioridad hoy es cuidar a mis hijas, espero que esto no afecte ni a ellas ni a los hermanos de mis hijas", sostuvo.

El jugador expresó además que "he cumplido siempre con todas mis obligaciones como padre, ya tendremos tiempo de charlar personalmente", le terminó escribiendo Mauro Icardi al panelista. Lo cierto es que esta novela seguirá sin lugar a dudas sumando capítulos.