Una ex Gran Hermano fue invitada a lo de Susana Giménez pero no pudo ir por estar soltera

El programa de Susana Giménez había invitado a La Tora Villar, una de las protagonistas de la última edición de Gran Hermano, pero insólitamente la joven tuvo que decir que no, a pesar de que se trataba de su sueño.

Es que la ex hermanita fue invitada al formato de juego de parejas (llamado "Mi pareja puede"), y como ella hoy por hoy está soltera, tuvo que decir que no, aunque llegó a preguntar si no podía ir con otra persona.

La Tora Villar soñaba con ir a lo de "Su"

Durante su programa Fuera de Joda, contó lo sucedido entre risas, aunque dejó claro que fue duro para ella. "Les voy a contar algo que me pasó, así todos lloran conmigo. ¿Saben por qué? Porque me invitaron al programa de Susana, pero al de las parejas y… ¿quién no tiene pareja? Yo" contó.

Luego, agregó que "Estuve todo un día llorando, pero mal" y que incluso preguntó si era posible "ir con otra persona" aunque le dijeron claramente que "no, porque es de parejas".

"Les expliqué que Susana era mi sueño, pero no hubo caso" cerró La Tora, que debió conformarse con por lo menos haber sido tenida en cuenta para el programa, y, porque no, soñar con volver a ser invitada si la histórica conductora decide volver el año que viene.