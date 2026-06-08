La muerte del Indio Solari sigue generando repercusión y en las últimas horas el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para conmemorarlo. El funcionario busca que el 5 de junio se declare como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo", esto sorprendió a Eduardo Feinmann , que opinó fuertemente sobre el tema.

El proyecto, expresa que "institúyese el 5 de junio de cada año como ' Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo ', en homenaje a Carlos Alberto 'Indio' Solari y a su legado artístico y cultural'".

Eduardo Feinmann lanzó un duro e irónico comentario tras leer el proyecto : " Yo creo que Argentina, con este proyecto de ley que intentan presentar, Argentina despega ... Yo creo que despega definitivamente".

Eduardo Feinmann estalló tras la presentación de un proyecto de ley para homenajear al Indio Solari

"Yo espero que no sea cierto esto... Espero que esto sea un meme y que esto no sea cierto", subrayó Eduardo Feinmann atónito por el proyecto presentado. También dejó que "me parece una pelotud... grande como una casa".

Captura de pantalla 2026-06-08 205831 Eduardo Feinmann opinó sobre el proyecto de ley presentado por Esteban Paulón. Foto: captura de video / A24.

Pablo Rossi, su compañero, opinó y dejó en claro que "la gente va a recordar la muerte del Indio por sí misma, no necesita una ley... Si su discurso era antisistema, el sistema no tiene por qué rendirle un homenaje, es un contrasentido contra su propia biografía".