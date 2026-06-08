Las llamativas exigencias de Pablo Echarri para ir a un telo con Nancy Dupláa: "Yo soy medio..."

Pablo Echarri reveló cuáles son los requisitos indispensables que debe tener un telo para convencerlo. El actor habló del tema durante su participación en Las chicas de la culpa y sorprendió al detallar qué características busca cuando comparte esos momentos junto a Nancy Dupláa.

La charla comenzó cuando Malena Guinzburg recordó una anécdota de su reciente paso por Otro día perdido, donde había surgido una conversación sobre los hoteles alojamiento que frecuenta con su pareja.

Los Particulares Requisitos De Pablo Echarri Cuando Va A Un Telo Con Nancy Dupláa

A partir de allí, las conductoras le propusieron un divertido juego: mostrarle distintas imágenes de telos para que evaluara si elegiría hospedarse en ellos o no. El artista se sumó a la dinámica y explicó qué elementos considera fundamentales.

"El telo no debería ser nunca como la habitación de una casa. Tiene que tener espejo, también en el techo, porque devuelve una imagen...", aseguró Echarri.

Pablo Echarri en Las chicas de la Culpa 2 Todo ocurrió durante su paso por Las chicas de la culpa. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Luego amplió su descripción y dejó en claro que también valora ciertos servicios y accesorios que ayuden a diferenciar la experiencia. "Además, tiene que haber teléfono por si hay que pedir algo y algún elemento, tipo potro, algún elemento para el amor, digamos, para salir de la rutina", expresó el actor.

Pablo Echarri también reconoció que tiene una preferencia estética muy particular cuando se trata de este tipo de lugares. "Yo soy medio kitsch para los telos. Tiene medio que rozar el mal gusto", confesó el artista.