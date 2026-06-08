La inesperada confesión de Mirtha Legrand sobre el Indio Solari que dejó a todos boquiabiertos

La muerte del Indio Solari sigue generando repercusiones en distintos ámbitos y una de las figuras que se refirió públicamente al tema fue Mirtha Legrand . La conductora expresó su tristeza por la partida del músico y sorprendió al revelar la admiración que sentía por él.

Durante una aparición ante la prensa, la diva fue consultada sobre el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El intercambio fue compartido posteriormente en Puro Show , donde analizaron sus declaraciones.

"¿Cómo está en un día tan conmovido con la muerte del Indio Solari ? El único personaje que no pudo ir a su mesa", le preguntó un cronista. Ante la consulta, la diva explicó de manera sencilla cómo se había enterado de la noticia: "Por la radio".

Cuando le preguntaron cuánto la había impactado la noticia, "La Chiqui" no dudó en responder. "Muchísimo", aseguró Legrand, dejando en evidencia la emoción que le provocó la pérdida de una de las figuras más emblemáticas del rock argentino.

el-indiosolari La muerte del Indio Solari desató un dolor inmenso en el país. Archivo.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó después. "Lo admiraba mucho", confesó Mirtha Legrand.

Tras emitir la nota, los integrantes de Puro Show reconocieron que no esperaban esa confesión. Pampito fue uno de los que manifestó su sorpresa al aire y resumió el asombro del panel con una frase contundente: "Esta no me la veía venir". Luego agregó: "Mirtha admirando al Indio Solari no me la veía".