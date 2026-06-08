El doloroso análisis de Luis Majul sobre el crimen de Agostina Vega: "Mucha preocupación y mucha tristeza"

Luis Majul se refirió al caso de Agostina Vega durante una entrevista con La mañana con Moria y compartió una dura reflexión sobre las responsabilidades que, a su entender, rodean el crimen de la niña. El periodista apuntó tanto a cuestiones sociales como a presuntas fallas institucionales que podrían haber influido en el desenlace.

Al analizar el contexto del caso, el comunicador sostuvo que existen factores más amplios que ayudan a comprender lo sucedido. "Hay un fondo deterioro social que explica parte de lo que le pasó a la niña. El otro gran tema es que, si al asesino lo hubieran detenido y le hubieran aplicado la pena que corresponde a la privación ilegítima de la libertad de 3 a 6 años, quizás Agostina no estaría muerta", afirmó Majul.

Consultado sobre la posibilidad de que Claudio Gabriel Barrelier no haya actuado solo, el comunicador consideró que existen elementos que alimentan esa hipótesis: "Hay indicios que indicarían que, probablemente, no estuvo solo".

Agostina Vega nueva Agostina Vega fue asesinada en Córdoba.

Durante la entrevista, Luis Majul también fue consultado acerca de las movilizaciones impulsadas bajo la consigna Ni Una Menos y sobre si pueden generar cambios concretos. Aunque respaldó esas manifestaciones, remarcó que las transformaciones deben ir acompañadas de acciones institucionales. "Las manifestaciones de Ni Una Menos están muy bien, pero el cambio tiene que venir de la Justicia, de la policía, de la conciencia. Además de las consignas, que pueden estar bien y ayudar, hay que hacer lo que hay que hacer en el momento que corresponde", señaló el periodista.

A continuación, manifestó su apoyo a medidas más severas para delitos sexuales. "Estoy de acuerdo con el registro de violadores, estoy de acuerdo con aumentar las penas para los abusadores y violadores, además de las consignas, además de decir Ni Una Menos que lo comparto, estoy de acuerdo con eso también", expresó el comunicador.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de reinserción social de personas condenadas por violación una vez cumplida la pena, Majul dejó en claro su postura personal. "Mirá, no soy un experto en la materia, pero si yo te tuviera que decir desde lo personal creo que no", concluyó el comunicador.