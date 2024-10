Tini Stoessel cantó con Coldplay en un programa estadounidense y se emocionó: "No tengo palabras"

Tini Stoessel es una de las artistas que más éxito está teniendo en su carrera musical. La joven ha realizado diferentes recitales, pero la colaboración con Coldplay es uno de los sueños que ha cumplido en estos últimos meses y expresó su felicidad a través de las redes sociales.

Sin embargo, su relación con la banda de inglesa no viene desde ahora. En el 2022, precisamente el 1° de noviembre en los shows que ofreció Chris Martin y toda su banda en Argentina, Tini estuvo presente para tocar en el Estadio Monumental de River Plate y luego llegaría el gran momento de hacerlo en Estados Unidos dos años más tarde.

En sus redes sociales, Tini expresó que "Qué emoción tan grande, mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda". Este mensaje dejaba ver que se encontraban trabajando juntos en lo que posteriormente fue el lanzamiento de "We Pray".

El mensaje de Tini luego de presentarse en Saturday Night Live. Foto: Captura de pantalla/ @TiniStoessel

El cantante en un documental sostuvo que soñó con la canción. “El año pasado estaba en Taiwán durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada ‘We Pray’. Me desperté y de alguna manera recibí la canción", contó. Luego subrayó que soñó nuevamente y la vio a Tini cantando una melodía y fue allí donde expresó: "Me desperté y dije: ‘Ese es el final de 'We Pray'".

En las últimas horas, Tini y Coldplay se presentaron en el programa Saturday Night Live, uno de los ciclos televisivos más importantes de Estados Unidos y allí deleitaron a los fans nuevamente. En su cuenta de X (ex Twitter) la cantante expresó toda su emoción: "No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras".