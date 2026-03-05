¡Una diva total! Susana Giménez sorprendió en traje de baño y con una figura inigualable

Susana Giménez sacudió el avispero mediático tras su retorno de España, donde disfrutó de un mes de relax absoluto. Sin embargo, no todo fue descanso: la rubia aprovechó su estadía europea para someterse a un revolucionario tratamiento de bienestar con tecnología de punta, diseñado para fortalecer la musculatura y aliviar dolencias articulares.

Los resultados están a la vista, y una filtración reciente en redes sociales dejó a todos con la boca abierta al mostrar a la conductora, a sus 82 años, luciendo una figura que muchos califican de "impactante".

Fue la periodista Laura Ubfal quien dio la primicia al compartir una grabación del backstage de una extenuante publicidad que demandó más de 11 horas de trabajo. En las imágenes, se observa a una Susana radiante, caminando con paso firme en tacos, una capelina de dimensiones épicas y un traje de baño negro con detalles dorados, todo bajo el estilismo de su íntima amiga Marcela Amado.

Este despliegue visual no hace más que confirmar que la diva está en su mejor momento físico, lista para encarar los desafíos que el 2026 le ponga por delante.

Sin embargo, su futuro en la pantalla chica es todavía una incógnita que desvela a los directivos. Según informó Ángel de Brito en LAM, la diva se puso firme ante la primera oferta de los actuales propietarios de la señal de Martínez.

susana gimenez traje El tratamiento tecnológico en España le permitió a la "Su" grabar 12 horas sin dolor. Captura video X

"Los nuevos dueños del canal le ofrecieron volver con su programa dominical en 2027, pero dijo que no", aclaró el conductor, confirmando que las tratativas están en un punto de tensión. Susana no tiene apuro y parece estar esperando una propuesta que realmente la seduzca para abandonar su cómodo retiro.

Pero no todo está perdido para los "susanistas". Yanina Latorre lanzó una bomba en SQP que ilusiona a la audiencia: "Susana va a aparecer en la tele de la mano de Marley, va a ir al Mundial", aseguró la panelista. Al parecer, la idea del canal es que la diva realice 13 emisiones especiales tras la cita mundialista, un formato más corto y dinámico que ella estaría analizando seriamente mientras disfruta de su renovada salud.