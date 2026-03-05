¿Qué se hizo? El secreto de la impactante transformación de Susana Giménez en Madrid

Susana Giménez pisó suelo argentino tras una prolongada estadía de un mes en España y su reaparición generó un revuelo inmediato en el mundo del espectáculo. Lejos de ocultarse, la conductora organizó una reunión íntima con sus afectos más cercanos para brindar por su retorno.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de la prensa no fue solo su llegada, sino la transformación física con la que aterrizó en Buenos Aires después de celebrar sus 82 años en Madrid.

El misterio detrás de su lozanía fue develado en la televisión, donde Yanina Latorre brindó detalles del proceso que la diva realizó en Europa. Según la panelista, no se trató de una intervención quirúrgica tradicional, sino de una apuesta por el bienestar integral.

“Hizo un tratamiento de un mes. Esplendida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas”, explicó Latorre, señalando que la rubia se enfocó en rehabilitar su cuerpo tras las cirugías pasadas que le generaban incomodidad crónica.

El epicentro de su recuperación fue una clínica de elite a la que asisten figuras de renombre internacional. Allí, Susana habría utilizado una tecnología de vanguardia que es tendencia entre las celebridades globales.

“Hay una máquina nueva en Madrid a la que vas todos los días durante un mes. Se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva, espléndida y que no le duele nada”, revelaron sobre este sistema que parece haberle devuelto la agilidad. Ximena Capristo también aportó lo suyo al confirmar que Susana Giménez, cansada de los dolores de espalda y cadera, decidió buscar alivio en este centro al que calificó como un lugar para "los mega".

Susana Giménez El tratamiento de bienestar se enfocó en eliminar los dolores de cadera y espalda de la Su. RS Fotos

Sin embargo, el regreso no estuvo exento de polémicas mediáticas. Laura Ubfal difundió imágenes donde se veía a la conductora en una forma física envidiable, lo que llevó a muchos a decir que “Apareció una Susana Giménez divina… en traje de baño y está impecable”. No obstante, la controversia surgió cuando Capristo aclaró que dicho material pertenecía a una campaña publicitaria del 14 de enero, grabada antes de su partida a España, lo que generó un cruce de versiones sobre la actualidad real de su imagen.