Rochi Igarzábal: "Tengo una especie de amor-odio por la exposición"

En diálogo con MDZ, la actriz habla de su regreso al teatro, su música, la maternidad, Casi Ángeles y cómo cuida su bienestar frente a la exposición mediática.

Tras la insistencia de José María Muscari y tentada con la idea de trabajar con él, Rochi Igarzábal volvió al escenario con El divorcio del año. “El teatro es el laboratorio más groso para los artistas”, afirma en diálogo con MDZ y reconoce: “Cuando leí el guion me dije ‘esto es lo que quiero hacer’”.

La obra, escrita por Mariela Asensio y Muscari, se centra en la mediática separación de una pareja que se ama. A Igarzábal, el espectáculo la llevó a reflexionar sobre la salud mental y las redes sociales en los adolescentes. “Es un tema que se debate en los países, están saliendo leyes por todos lados que prohíben que chicos menores de 16 años tengan redes”, dice. “La obra expone todo eso de una manera incómoda y a la vez te lleva a la risa”.

Hoy, no solo hace teatro. Lo combina con su música, la maternidad y los preparativos para su casamiento. Para mantener el equilibrio, aprendió a cuidarse en lo básico: dormir bien, alimentarse correctamente y conectar con la naturaleza. “Salgo a caminar, toco la guitarra, escucho música, leo, cuido mis plantas y disfruto de mi hija”, comenta. Son los momentos simples los que le permiten desconectar y recargar energía.

El divorcio del año Rochi Igarzábal en "El divorcio del año" junto a Ernestina Pais y Juan Palomino. Instagram @eldivorcio.teatro En su faceta musical, recuerda desafíos que la marcaron: abrir el show de Café Tacuba en el Teatro Colón. Ese día, admite, estaba muy nerviosa y sobre el manejo de los nervios, cuenta: “de repente me conecto, como que salgo de mí misma y me veo como una pequeña hormiguita en el mundo y digo ‘bueno, voy a vivir una experiencia única e increíble. Estoy acá, soy como parte de un todo’. Eso me baja un par de cambios y puedo disfrutar realmente de lo que estoy haciendo desde mi ser humana y mi ser artista que lo disfruta más allá de todo lo demás”.

También, en una distendida charla, la artista habla sobre cómo maneja la exposición mediática. “En algún punto cuando nos dedicamos a esto tenemos como una especie de amor-odio por la exposición”, afirma y agrega: “Soy súper cuidadosa con lo que es exposición de la vida privada, de lo que tiene que ver con mi familia, con mi mundo”. Y sobre cómo maneja su vínculo con las redes y los comentarios, explica: “Aprendí mucho a que está en mí decir… suelto el celular, me pongo a hacer otra cosa… estoy con mi hija”.