La prendió fuego: Graciela Alfano volvió a destrozar a Susana Giménez y sigue la polémica

Graciela Alfano habló con el programa Puro Show y no dudó en arremeter contra la diva de Telefe de una manera durísima.

Graciela Alfano es una de las pocas figuras de la televisión argentina que no tiene miedo en decir lo que piensa. Meses atrás estalló una fuerte guerra con Susana Giménez y ahora la exvedette volvió a destrozar a la máxima figura de Telefe.

La historia comenzó con el famoso tapado de María Julia Alzogaray. En una entrevista con Ángel de Brito, Susana Giménez la trató de mentirosa: "Ese día en Las Leñas, yo tengo 28 tapados de piel, ¡qué voy a ofrecer un tapado de piel de esta piojosa!.... ¿Guarda el único tapado de piel que tiene en el frigorífico? ¡Esta mina me hartó! Tengo los huevos llenos de Graciela Alfano, que no existe ni va a existir en la vida".

Lo cierto es que cuando todo parecía haberse calmado, Graciela encendió nuevamente el ventilador y destrozó a la conductora de manera letal: "Susana Giménez es una maleducada que puede pensar de mí lo que se le dé la gana porque nada me importa menos de lo que piense Susana de mí".

"Lo que te puedo decir es que fue una maleducada, una mentirosa", expresó Alfano de manera contundente. También dejó en claro que es una víctima de los insultos de la diva de Telefe y que la borró de su vida.