Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 28 de febrero

Teatro, degustaciones al aire libre con música en vivo y cine gratuito. Te presentamos una selección con las mejores propuestas culturales para disfrutar el fin de semana en la provincia.

El último fin de semana de febrero llega a Mendoza con una cartelera vibrante y variada para despedir el mes a lo grande. Las opciones abarcan desde comedias teatrales, hasta atardeceres distendidos que combinan los mejores vinos con el rock nacional, sin olvidar el cine. A continuación, te detallamos tres planes imperdibles para que armes tu salida de este sábado 28 de febrero.

Feliz Día teatro Los espectáculos del sábado. IG @gadielsz Una comedia imperdible que amplifica y exagera con mucho humor esa exigencia permanente que impone la sociedad por ser felices y disfrutar todo el tiempo. La trama sigue a dos hermanos mellizos que viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico, y están a punto de festejar su cumpleaños número cuarenta.

Mientras esperan a los invitados, el público será testigo de sus continuos intentos y sucesivos fracasos por alcanzar la felicidad. En un mundo donde pasarla bien es casi una obligación, el clásico "que los cumplas feliz" deja de ser un deseo para convertirse en una misión insostenible.

Ubicación: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).

Hora: 21:30.

Entradas: Disponibles a través de Entrada Web. Los precios son $20.000 (Anticipada) y $25.000 (General). Turf - Vino a la Nave turf 1 Los espectáculos del día sábado. IG @turf Más que una simple degustación, este evento se plantea como una verdadera celebración donde el vino es el protagonista absoluto. Diseñado para quienes buscan explorar la cultura vitivinícola de una manera fresca y descontracturada, el encuentro combina una excelente selección de bodegas, variadas propuestas gastronómicas y mucha diversión. Esta edición especial de verano aprovechará los jardines al aire libre y contará con el gran cierre musical a cargo de Turf.

Ubicación: Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad de Mendoza).

Hora: 19:00.

Entradas: A la venta en la plataforma Venti. Hay tres opciones: Preventa 2 Entrada Andes Origen (acceso, show y 1 bebida sin degustación de vino) a $52.000; Preventa 2 Entrada Degustación (acceso, show, copón de cristal y cuponera con 3 degustaciones) a $65.000; y Preventa 1 VIP (acceso VIP, copón, 2 degustaciones, 2 consumiciones extra y 1 ticket de comida) a $100.000. Cine: Las milagros existen cine Los espectáculos del sábado. Teatro Imperial El ciclo de cine local abre sus puertas para proyectar una de las joyas recientes de la provincia. Dirigida por Andrés Llugany, esta ovacionada película compitió en el prestigioso Festival de Cine de Málaga cosechando grandes elogios.