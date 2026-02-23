Graciela Alfano hizo una confesión íntima en vivo y descolocó a Moria Casán: "Pene que tiene láser"

En La mañana con Moria, la exvedette no se guardó nada y fue muy sincera al hablar de su vida privada.

Graciela Alfano estuvo presente este lunes en un móvil de La mañana con Moria y protagonizó un momento que no pasó desapercibido. Fiel a su estilo provocador, la exvedette apareció luciendo su escultural figura en bikini y desató una catarata de comentarios al aire junto a Moria Casán.

Mientras la cámara la enfocaba de cuerpo entero, la conductora no dudó en lanzar una frase picante que generó risas en el estudio: "Dale, humillá, mi amor, genética. Igual a todos nos ha ayudado un poco la naturaleza, hay algún quirófano ahí. Todas somos divinas, pero el quirófano nos ha ayudado un poquito".

Graciela Alfano y Moria Casán en La mañana con Moria 2 La exvedette se sinceró sobre sus cirugías. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Lejos de esquivar el tema, Alfano recogió el guante y habló abiertamente sobre las cirugías: "Yo me he hecho todo lo que se ha podido, me he hecho todas las cirugías que se pueden, me haré todas las que se puedan para estar soñada".

La charla derivó en recuerdos de otras épocas del espectáculo. "Yo decidí hacerme las tetas cuando me puse a ver el primer cuadro que me armaban para mí cuando era la primera vedette absoluta. De ahí me fui y dije 'quiero que me haga las tetas, en un mes debuto como primera figura en el teatro Astros y quiero bajar la escalera en tetas, en topless', algo que ninguna vedette había hecho", confesó Moria Casán al aire.

Esto fue lo que dijo Graciela Alfano en La mañana con Moria sobre sus cirugías Graciela Alfano Habló De Las Cirugías Que Se Ha Hecho En ese clima distendido y sin eufemismos, Alfano sumó una anécdota del pasado que sorprendió a todos: "Te voy a contar algo que no sabes. Cuando debutamos en Cantando bajo la deuda, con Nito Artaza y Miguel Cerutti en el 2002, yo me operé las gomas, me las cambié, para tener tetas como éstas, señora".