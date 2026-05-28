Polémica con Wanda Nara: duras acusaciones de su exempleada y una deuda millonaria con River Plate

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la polémica y, una vez más, el conflicto gira en torno a sus ex empleados. En esta oportunidad, la apuntada es Luli Oliver, su ex asistente personal , quien reclamó públicamente el pago de una importante deuda salarial y la resolución de un gran problema financiero.

El escándalo, que fue detallado en LAM, tiene dos frentes de conflicto. El primero está directamente relacionado con lo laboral. Según trascendió, Oliver habría llevado a Nara a la Justicia tras enviarle varias cartas documento que nunca fueron respondidas, ya que la mediática "no recibía las notificaciones".

La ex empleada, que se encargaba de asistir a Wanda en su día a día y hasta de cuidar a sus hijas, denunció que la empresaria le debe plata de su sueldo y reveló que, durante el tiempo que trabajó para ella, cobraba "una parte en blanco y otra en negro".

Sin embargo, el reclamo laboral no es el único dolor de cabeza para Oliver . El conflicto más urgente y llamativo tiene que ver con River Plate , donde asisten las hijas y el hijo mayor de la conductora (quien juega en las inferiores).

Las niñas asisten a clases de patín en la institución de Núñez y, durante su etapa laboral, Luli Oliver quedó registrada como la apoderada y responsable administrativa frente al club para cuestiones de ingresos y pagos. El problema surgió cuando, presuntamente, Wanda dejó de abonar las cuotas correspondientes a esta actividad extraescolar.

luli oliver 1 El reclamo de Oliver contra Wanda Nara por redes. IG @lulioliver_

Al figurar como la apoderada legal, la deuda recayó directamente sobre Oliver, quien asegura estar viviendo una pesadilla. En las últimas horas, la ex asistente subió a sus historias de Instagram capturas de chat dirigidas a Nara donde le exige que regularice la situación. El motivo de su desesperación es grave: debido a esta deuda impaga en el club (que rondaría el millón y medio de pesos), tiene una de sus cuentas bancarias inhabilitada y no puede utilizarla.

luli oliver 2 El reclamo de Oliver contra Nara. IG @lulioliver_

"Luli me dice que ya no sabe qué hacer, que está desesperada. Necesita que Wanda pague lo que le debe y ponga en orden sus cuentas porque a ella ya no le importa nada, no trabaja más ahí", detallaron en el programa de espectáculos al leer los mensajes de la ex empleada.