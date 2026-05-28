Sorpresa total: un famoso actor habló de Wanda Nara y lanzó una confesión inesperada
Un actor de primer nivel asombró a los medios al hacer una confesión que involucra a la empresaria y conductora de Telefe.
Wanda Nara es sin duda alguna una de las figuras del momento en la televisión y en el mundo de la farándula. La empresaria fue foco de críticas por el Martín Fierro a mejor conductora y además por su actuación en la serie vertical de Telefe que protagoniza con Maxi López.
En medio de todo esto, un conocido actor de cine hizo una revelación que sorprendió a los medios de comunicación. Se trata nada más y nada menos que de Leonardo Sbaraglia, quien estuvo en un evento por Amarga Navidad, su nueva película.
Ante los periodistas, Sbaraglia respondió sobre los nuevos talentos que surgen y también por la incursión de Wanda en el mundo del cine: "Me parece bárbaro... Gente que seguramente tiene el talento, el carisma y que por algo tiene la posibilidad de estar ahí", comenzó diciendo.
El actor sorprendió con sus declaraciones sobre Wanda Nara
La siguiente pregunta fue si el intérprete participaría de alguna producción conjunta, a lo que no tardó en acotar: "Trabajaría con Wanda, si me lo proponen y la historia lo amerita".
De esta manera, Leonardo Sbaraglia se suma a los artistas que respaldaron a Wanda Nara, como ya lo hizo Ricardo Darín. El protagonista de El Eternauta comentó que "se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia".