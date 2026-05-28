Sorpresa total: un famoso actor habló de Wanda Nara y lanzó una confesión inesperada

Wanda Nara es sin duda alguna una de las figuras del momento en la televisión y en el mundo de la farándula. La empresaria fue foco de críticas por el Martín Fierro a mejor conductora y además por su actuación en la serie vertical de Telefe que protagoniza con Maxi López.

En medio de todo esto, un conocido actor de cine hizo una revelación que sorprendió a los medios de comunicación. Se trata nada más y nada menos que de Leonardo Sbaraglia , quien estuvo en un evento por Amarga Navidad, su nueva película.

Ante los periodistas, Sbaraglia respondió sobre los nuevos talentos que surgen y también por la incursión de Wanda en el mundo del cine : "Me parece bárbaro... G ente que seguramente tiene el talento, el carisma y que por algo tiene la posibilidad de estar ahí ", comenzó diciendo.

La siguiente pregunta fue si el intérprete participaría de alguna producción conjunta, a lo que no tardó en acotar: "Trabajaría con Wanda, si me lo proponen y la historia lo amerita".

Captura de pantalla 2026-05-28 222802 El actor reveló que trabajaría con Wanda "si la historia lo amerita". Foto: captura de video / El Trece.

De esta manera, Leonardo Sbaraglia se suma a los artistas que respaldaron a Wanda Nara, como ya lo hizo Ricardo Darín. El protagonista de El Eternauta comentó que "se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia".