Wanda Nara mostró el particular vestido de su hija para bailar en la escuela

No te pierdas los videos que compartió Wanda Nara en sus redes sociales, mostrando el look de su hija Francesca que despertó comentarios.

Para el acto escolar de su hija Francesca, Wanda Nara compartió en sus redes sociales un tierno y emotivo momento familiar protagonizado por la niña, fruto de su relación con Mauro Icardi, mostrando a través de distintos posteos el especial look que la pequeña eligió para su gran día y el orgullo que sintió al verla sobre el escenario.

En una primera imagen, Wanda publicó un vestido blanco colgado en un maniquí negro, dejando ver el diseño elegido para la ocasión. Se trató de un vestido blanco con mangas cortas, cintura marcada y una falda fruncida que caía por debajo de las rodillas, confeccionado en seda blanca, y que se completó con unas finas tiras de gasa que se cruzaban como una especie de cinturón.

Junto a la foto, le dedicó un mensaje directo a su hija que emocionó a sus seguidores: "Fran. Todo el año te preparaste y esperaste tanto este día. Hoy solo te toca mostrar lo hermosa que sos y lo talentosa. Brilla como solo alguien como vos puede hacerlo. Orgullosa de vos. Mamá", escribió Wanda.

Así era el vestido de Francesca, la hija de Wanda Nara: Wanda Nara En un segundo posteo, Wanda volvió a mostrar el look con una frase aún más tierna: "El vestido que Fran soñó para hoy", revelando que la elección fue de la propia niña, que tenía una imagen clara de cómo quería vestirse para su presentación. Más tarde, la conductora compartió imágenes del acto escolar donde Francesca llevó el vestido y se presentó en un número de danza, realizando un adagio en el escenario. La performance estuvo acompañada por el tema "Lovely" de Billie Eilish y Khalid. Wanda acompañó el video con un escueto "Francesca" y un emoji de corazón.