Moria Casán cuestionó la fama de Wanda Nara en la cama y generó polémica: "No le meterían tanto los cuernos"

Moria Casán volvió a dejar tela para cortar al opinar sin filtros sobre la vida sentimental de Wanda Nara . El intercambio surgió cuando en La Mañana con Moria, Facundo Ventura puso sobre la mesa un comentario que suele circular en el ambiente mediático y lo debatió junto al sexólogo Patricio Gómez Di Leva .

El especialista explicó que existen vínculos que pueden sostenerse únicamente desde la química íntima, aunque no logren consolidarse en otros planos.

En ese contexto, la conductora tomó la palabra y sentenció: "Eso me parece lo peor, estar enganchado con alguien por la cama, doctor, me parece lo peor que hay. Es difícil de cortar, es energético".

La conductora opinó sobre la vida íntima de la empresaria.

La charla continuó cuando Nazarena Di Serio consultó si es posible mantener un fuerte lazo físico sin que exista conexión emocional o intelectual. El profesional respondió que sí, que cada persona se vincula desde lugares distintos y que la intimidad es importante, pero no suficiente para sostener una relación.

Fue entonces cuando Ventura aportó una versión que circula sobre la empresaria: "A mí me cuentan varias personas que la conocen desde ese lugar que Wanda Nara en ese aspecto es un diez. Mil puntos". El sexólogo matizó la afirmación y señaló que esas calificaciones son siempre subjetivas.

Facundo Ventura aseguró que, según personas de su entorno, Nara es muy buena en la cama.

Moria no dejó pasar la oportunidad y lanzó su mirada filosa: "Pero bueno, parecería que no estaría dando resultados; si no, no le meterían tanto los cuernos. Porque, mi amor, una mujer que es tan buena en la cama no le pasa siempre".

Esto fue lo que dijo Moria Casán en La mañana con Moria sobre Wanda Nara

Fernanda Callejón intentó relativizar el planteo recordando que incluso mujeres muy admiradas han atravesado infidelidades. Sin embargo, Casán redobló la apuesta: "Obviamente… Pero te quiero decir que no estaría funcionando tanto su sexualidad para el atrape, para seguir".

Antes de cerrar el tema, la conductora deslizó una última comparación: "Es una mujer sensual y todo, pero La China debe ir por otro lado tal vez", dejando abierta otra línea de debate en el panel.