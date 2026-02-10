¡Se sacó todo y lo mostró! Graciela Alfano revoleó la bikini en una playa nudista y contó su experiencia

A través de un video, la actriz mostró su experiencia en una playa nudista de Uruguay y revolucionó Instagram.

Graciela Alfano volvió a captar todas las miradas durante el verano 2026. La actriz compartió en sus redes sociales una serie de postales desde Uruguay, donde vivió una experiencia distinta: visitó una playa nudista y no dudó en contarlo a sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram (@Iconoalfano), la actriz publicó imágenes de su estadía en un entorno natural, disfrutando del sol y del descanso frente al mar, en un escenario de absoluta tranquilidad.

Graciela Alfano 2 Alfano compartió con sus seguidores de Instagram su experiencia en una playa nudista. Captura de pantalla Instagram Iconoalfano. "Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico!", dice la primera parte del posteo de la exvedette.

"A escasos metros de la playa Solanas y enclavados en medio de la Naturaleza Pura, con visitas de colibríes y mariposas a toda hora, ¡un ambiente de confort y lujo fabulosos!", describió Alfano.

Así fue el paso de Graciela Alfano por una playa nudista Graciela Alfano Estuvo En Una Playa Nudista En el mismo posteo, y fiel a su estilo descontracturado, agregó: "Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde por supuesto, ¡¡¡revoleé la bikini al agua!!!".