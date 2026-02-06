Julieta Ortega compartió fotos en bikini en Mar del Plata y causó furor
En su cuenta de Instagram, la actriz mostró su lado más sensual en la costa y encendió las redes con sus postales.
Julieta Ortega volvió a captar la atención en redes sociales con una serie de fotos desde Mar del Plata, ciudad en la que se encuentra instalada por la temporada teatral. La actriz forma parte del elenco de Sex, el espectáculo creado por José María Muscari, que se presenta durante el verano en la cartelera marplatense.
En medio de sus compromisos laborales, la artista aprovechó un día de descanso para disfrutar de la playa y compartir el momento con sus seguidores. "Las ondas del verano", escribió junto al posteo que rápidamente comenzó a sumar interacciones.
En las imágenes se la ve dentro del mar, con gafas de sol y el cabello mojado, luciendo una bikini en tonos neutros combinada con una remera blanca. También posó recostada en la orilla, en un clima relajado y veraniego.
La publicación superó los 10 mil me gusta y acumuló más de 660 comentarios. Los elogios no tardaron en llegar.
"Muy potra, Juliii", "Cada día más bella" y “Cuando sos diosa, ¡sos diosa!", fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los cientos de comentarios, confirmando el impacto que generaron sus postales frente al mar en plena temporada.