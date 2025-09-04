Julieta Ortega habló sin filtros de su mejor noche de sexo y dejó a todos boquiabiertos: "Un experto"

Julieta Ortega no se guardó nada y sorprendió a todos durante una entrevista en Radio con Vos . En un diálogo distendido con Ernesto Tenembaum, la actriz habló sobre sus vínculos, cómo cambió su visión de la intimidad con el tiempo y, sin filtros, compartió cuál considera que fue la mejor noche de sexo de su vida.

Con su característico estilo directo, Ortega aseguró: "El sexo se pone mejor con la edad, sobre todo cuando hay confianza y afecto", y luego reveló un episodio que definió como irrepetible: “Hubo una sola noche de amor que fue extraordinaria, con una persona pública que no vive en el país".

"No sé cómo se dio ese milagro, pero fue extraordinario. Era como un experto en el sexo ese hombre", agregó la actriz, eligiendo mantener la identidad en secreto y dejando a la audiencia con aún más curiosidad sobre el misterio que narró.

Más allá de la anécdota, la artista reflexionó sobre la complejidad de sostener relaciones a largo plazo: "Emparejarse es un asunto muy complicado, casi un milagro cuando funciona. Con la edad, no te bancás nada. La vida está bien así, yo hace mucho que estoy soltera y cada vez con la mecha más corta".

Esto fue lo que dijo Julieta Ortega en Radio Con Vos

Julieta Ortega Reveló Cuál Fue La Mejor Noche De Sexo De Su Vida

Ortega también se animó a probar aplicaciones de citas, aunque la experiencia no fue del todo positiva: "Estuve y me deprimió un poco. Ahora estoy en otra que es peor porque es internacional, tenés que pagar un montón de plata y te tienen que aceptar. Ves gente espléndida en Tokio, New York o Londres… al pedo total".

Y concluyó con humor y sinceridad: "Igual no me voy porque no puedo creer que me aceptaran". Su testimonio mostró a una Julieta Ortega libre de prejuicios, que disfruta su soltería y reivindica el derecho a vivir los vínculos sin ataduras. "Cada tanto conozco a alguien que me gusta, pero no proyecto una relación", remató, dejando claro que para ella la felicidad depende de la autenticidad, no de los moldes tradicionales.