De Donatella Versace a Wanda Nara: los famosos que despidieron a Giorgio Armani

Giorgio Armani , el legendario diseñador italiano que revolucionó la moda prêt-à-porter con sus elegantes siluetas desestructuradas, falleció este jueves a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Su ausencia en los desfiles de junio se había atribuido a su recuperación de una enfermedad no especificada.

La firma detalló que Armani planeaba un evento especial para celebrar los 50 años de la marca durante la Semana de la Moda de Milán. Para despedirlo, se instalará un “funeral chamber” abierto al público en la ciudad este fin de semana, seguido de una ceremonia privada cuya fecha aún no fue anunciada.

Tras la noticia de su muerte , figuras del mundo de la moda, políticos y más se expresaron en las redes sociales para despedir al diseñador.

" Giorgio Armani falleció a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, prestigió la moda italiana e inspiró al mundo entero. Un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo", escribió en X Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia.

Wanda Nara Instagram Wanda Nara también despidió al diseñador. Captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Mauro Icardi Instagram La historia que compartió Mauro Icardi. Captura de pantalla Instagram Mauroicardi.

Entre los mensajes de despedida, también se destacó el de Donatella Versace. "El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre", expresó la empresaria en Instagram.

Wanda Nara y Mauro Icardi, cada uno por su lado, fueron otros de los famosos que despidieron a Giorgio Armani, destacando su legado en la moda. Lo sorprendente es que ambos utilizaron la misma frase de Armani para rendirle homenaje.