Valeria Mazza habló con MDZ tras la muerte de Giorgio Armani: "Se va el rey de la moda"

La palabra de la supermodelo argentina Valeria Mazza por la muerte del diseñador y amigo, Giorgio Armani.

Tras la noticia del fallecimiento del diseñador italiano y ícono global de la moda, Giorgio Armani, diversas figuras de la industria expresaron su pesar, entre ellas la top model argentina Valeria Mazza, quien mantuvo una relación estrecha con el "Rey Giorgio" durante el transcurso de su carrera en las pasarelas.

La modelo internacional, quien se encuentra en España realizando la preproducción del programa de talentos "Bailando con las Estrellas", confesó en exclusiva con MDZ el haber recibido la noticia "con mucha tristeza y sorpresa" ya que la marca Armani "está cumpliendo cincuenta años y hace poco se pusieron en contacto conmigo para pedirme permiso de unas fotos que van a salir en un libro que están haciendo".

Mazza mantuvo una relación cercana y profesional con el modisto italiano, destacando el rol que tuvo en su vida: "me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera". Además, el vínculo llegó a tal punto que Armani también estuvo involucrado en el día más importante de su vida, ya que "nos vistió Alejandro y a mí para nuestro casamiento".

Valeria Mazza y su esposo