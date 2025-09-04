La espera terminó: Cosquín Rock anunció su explosiva grilla de artistas para la edición 2026
Más de 100 artistas y leyendas nacionales e internacionales protagonizarán Cosquín Rock 2026. En esta nota, te contamos quiénes serán parte del festival de música.
Este jueves, Cosquín Rock anunció oficialmente la grilla de artistas para su edición 2026, confirmando por qué sigue siendo uno de los festivales más esperados en el país. Reconocido por su capacidad de reunir grandes talentos nacionales e internacionales, el evento promete experiencias únicas para los fanáticos del rock y la música en todas sus variantes.
La próxima edición se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla y ya anticipa un fin de semana explosivo, con propuestas inéditas y un despliegue único.
Más de cien artistas confirmaron su participación, incluyendo referentes del rock, indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica. Con dos jornadas memorables por delante, Cosquín Rock 2026 se posiciona nuevamente como el plan imperdible para quienes buscan vivir la música al máximo.
Estos son los artistas que serán parte del Cosquín Rock 2026:
- 1915
- Abel Pintos
- Ainda
- Airbag
- Amigos de Artistas
- Arkadyan
- Babasónicos
- Bandalos Chinos
- Beats Modernos
- Bersuit Vergarabat
- Blair
- Brigado Crew
- Bruz
- Bulldozzer Blues Band
- Caligaris
- Caras Extrañas
- Chechi de Marcos
- Ciro y Los Persas
- Cordelia Andrada
- Coti
- Cruzando el Charco – Rystal Thomas & Luca Giordano
- Ctm
- Cuarteto de Nos
- David Ellefson
- Deer Jade
- Devendra Banhart (Solo)
- Dillom
- Divididos
- Dorian
- Dum Chica
- El Club de la Serpiente
- El Kuelgue
- El Plan de la Mariposa
- El Zar
- Emi
- Eruca Sativa
- Estelares
- Fantasmagoria
- Fito Paez
- Franky Wah
- Franz Ferdinand
- Gauchito Club
- Gauchos of the Pampa
- Girl Ultra
- Gisa Londeiro & Toyo Bagoso
- Glauco di Mambro
- Golo's Band & Anastasia Amarante
- Grasshopper
- Guasones
- Gustavo Cordera
- Hermanos Gutierrez
- Indios
- Jovenes Pordioseros
- Kapanga
- Kill Flora
- Kölsch
- La Franela
- La Mississippi
- La Vela Puerca
- Labios de Sal
- Lali
- Las Pastillas del Abuelo
- Las Pelotas
- Las Witches
- Le Dracs
- Lehar
- Les Diablettes
- Los Espiritus
- Los Mentidores
- Los Pericos
- Lourdes Lourdes
- Louta
- Malandro
- Mariano Mellino
- Marilina Bertoldi, Marky Ramone, Matthias Tanzmann, Microtul, Misty Soul Choir, Morat
- Nina Portela
- Niño Monja
- Pablo Fierro, Pappo x Juanse
- Peces Raros
- Perro Suizo
- Piti Fernandez
- Renzo Leali
- Rosy Gomez
- Rudy
- Ryan
- Santiago Garcia
- Silvestre y La Naranj
- Six Sex
- Sofi Mora
- T&K, Tango & Roll
- The Chemical Brothers (Dj Set)
- Trueno
- Turf
- Un Muerto Mas
- Valentin Huedo
- Victoria Whynot
- Viejas Locas x Fachi y Abel
- Wanda Jael
- Wayra Iglesias
- Ximena Monzon
- Ysy A
- Artistas Invitados: Agarrate Catalina
Las entradas ya están a la venta. Los abonos generales tienen un valor de $340.000, mientras que los VIP Fanatic cuestan $1.500.000. Se consiguen con todos los medios de pago y hay un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA. Se adquieren únicamente por Www.cosquinrock.net.