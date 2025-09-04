La espera terminó: Cosquín Rock anunció su explosiva grilla de artistas para la edición 2026

Más de 100 artistas y leyendas nacionales e internacionales protagonizarán Cosquín Rock 2026. En esta nota, te contamos quiénes serán parte del festival de música.

Cosquín Rock se desarrollará el 14 y 15 de febrero.

Este jueves, Cosquín Rock anunció oficialmente la grilla de artistas para su edición 2026, confirmando por qué sigue siendo uno de los festivales más esperados en el país. Reconocido por su capacidad de reunir grandes talentos nacionales e internacionales, el evento promete experiencias únicas para los fanáticos del rock y la música en todas sus variantes.

La próxima edición se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla y ya anticipa un fin de semana explosivo, con propuestas inéditas y un despliegue único.

Babasónicos Babasónicos será una de las bandas que estará presente en el festival. Gentileza Prensa.

Más de cien artistas confirmaron su participación, incluyendo referentes del rock, indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica. Con dos jornadas memorables por delante, Cosquín Rock 2026 se posiciona nuevamente como el plan imperdible para quienes buscan vivir la música al máximo.

Estos son los artistas que serán parte del Cosquín Rock 2026: 1915

Abel Pintos

Ainda

Airbag

Amigos de Artistas

Arkadyan

Babasónicos

Bandalos Chinos

Beats Modernos

Bersuit Vergarabat