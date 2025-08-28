Lineup confirmado del Lollapalooza Argentina 2026: todas las bandas y artistas que no te podés perder

El famoso festival de música Lollapalooza se realizará en marzo del 2026 en el Hipódromo de San Isidro y contará con la presencia de importantes artistas locales e internacionales. En la nota, todos los detalles.

Este jueves al mediodía, se dieron a conocer los artistas y las bandas que estarán presentes en el Lollapalooza Argentina 2026. El evento se llevará a cabo durante tres días en marzo del año que viene, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15; y será en el Hipódromo de San Isidro.

Lollapalooza nació en Estados Unidos en 1991 de la mano de Perry Farrell, cantante de Jane’s Addiction, como un festival centrado en el rock alternativo, el indie y el punk. Con el tiempo, sumó otros géneros como música industrial y rap, además de espectáculos de danza y humor, convirtiéndose en un emblema de la cultura juvenil de los años 90. Tras una pausa a fines de los 90, el festival volvió en 2003 y se transformó en un evento internacional, con versiones en Argentina, Chile, Brasil, Israel y Colombia, consolidando su reputación como uno de los encuentros musicales más grandes del mundo.

Lollapalooza fechas 2026 El festival se desarrollará durante el 13, 14 y 15 de marzo de 2026. Gentileza Prensa.

En Argentina, el Lollapalooza se celebra anualmente en Buenos Aires desde 2014, con sede en el Hipódromo de San Isidro, y se ha convertido en un clásico para los fanáticos de la música. Popularmente llamado “el Lolla”, el festival ha reunido a artistas locales e internacionales de gran trayectoria y, pese a las interrupciones en 2020 y 2021 por la pandemia, mantiene su prestigio y expectativa como una de las citas musicales más importantes del país.

Con la llegada del Lollapalooza Argentina 2026, la expectativa vuelve a subir. Cada edición del festival promete sorpresas, nuevas incorporaciones al cartel y experiencias únicas para el público, consolidando al evento como una cita obligada para quienes buscan lo mejor de la música nacional e internacional. A continuación, te contamos quiénes serán los artistas que se subirán a los escenarios del Hipódromo de San Isidro el próximo marzo: