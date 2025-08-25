Big Time Rush regresa a Argentina con un show que será inolvidable para sus fans

La boy band de Nickelodeon vuelve a nuestro país con su gira IN REAL LIFE, y promete un espectáculo lleno de nostalgia y grandes hits.

Big Time Rush vuelve a la Argentina y los fans ya tienen motivo para ilusionarse. La boy band que marcó a toda una generación vuelve al país con su gira mundial IN REAL LIFE WORLDWIDE TOUR, un espectáculo que recupera la esencia de la serie de Nickelodeon que los lanzó a la fama.

El regreso de Kendall, James, Carlos y Logan viene cargado de nostalgia, pero también de innovación. El show repasará los hits que acompañaron la adolescencia de miles de seguidores, con un formato que recrea momentos clave de la ficción en un escenario pensado para sorprender.

Big Time Rush 3 La banda vuelve a nuestro país con un show cargado de nostalgia. Gentileza Prensa. La cita será el 3 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires (Humboldt 450, CABA), donde los cuatro integrantes se reencontrarán con el público argentino en una velada que promete emoción, recuerdos y mucha energía. Será la primera vez que presenten en el país este espectáculo conceptual que mezcla música, actuación y puesta en escena cinematográfica.

Las entradas estarán disponibles a partir del 29 de agosto a las 10.00 h, exclusivamente a través de movistararena.com.ar. La producción advierte que se espera una alta demanda, por lo que los fans deberán estar atentos para asegurar su lugar en una noche que podría agotarse rápidamente.