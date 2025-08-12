Andrea Bocelli llega a Argentina: cuándo y dónde se presentará

El renombrado artista italiano desembarcará este año en nuestro país con un espectáculo que promete emocionar. En la nota todos los detalles.

Con más de tres décadas de carrera, el reconocido tenor italiano Andrea Bocelli llega a Argentina para ofrecer una velada íntima de música clásica, el próximo 17 de noviembre en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires.

Acompañado por una orquesta en vivo, será la primera vez que Bocelli se presente en uno de los templos más prestigiosos de la lírica mundial. El concierto promete convertirse en un momento histórico para la escena musical local.

Andrea Bocelli 2 El tenor italiano se presentará en el Teatro Colón el próximo lunes 17 de noviembre. Gentileza Prensa. Bocelli, que ha vendido más de 90 millones de discos y acumulado más de 16 mil millones de reproducciones, cuenta con una impresionante trayectoria que incluye nominaciones a seis premios Grammy y Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRITs, siete World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con grandes figuras como Luciano Pavarotti, Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande, entre otros, consolidándose como un artista que trasciende géneros con elegancia y maestría.

Andrea Bocelli 3 Las entradas para el espectáculo del artista salieron a la venta este martes 12 de agosto a las 10 h. Gentileza Prensa. Las entradas para el espectáculo del artista en nuestro país salieron a la venta por la página All Access , este martes a las 10 de la mañana. En cuestión de minutos, los tickets se agotaron.