Cosquín Rock llega a Brasil y pronto salen las entradas a la venta: cómo comprar, cuándo y dónde es

El mundo del rock latinoamericano tiene un nuevo motivo para celebrar porque Cosquín Rock, el festival más icónico de la región, se prepara para cruzar la frontera y llega por primera vez a Brasil. El próximo 13 de enero, el Stage Music Park de Jurerê Internacional, en Florianópolis, se convertirá en el epicentro de un evento que promete ser histórico y marcar un antes y un después en la industria musical.

cosquin rock 2 El Cosquín Rock llegará a Brasil. @cosquinrockbr La elección del lugar no es una casualidad. Con una capacidad para 13.000 personas, el Stage Music Park ha sido un epicentro de conciertos y festivales en el sur de Brasil, recibiendo a artistas de renombre como Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta, entre otros. Ahora, este mismo escenario abrirá sus puertas para un nuevo capítulo, Cosquín Rock Brasil, que promete unir a fanáticos de toda la región.

El festival, que desde su creación en el año 2001 ha servido como un pilar fundamental para la industria musical, no solo ofrece una plataforma para bandas emergentes y establecidas, sino que también ha sido un motor crucial para el desarrollo cultural y musical de toda una generación. Su llegada a Brasil es un claro ejemplo de su crecimiento, que va más allá de lo musical para convertirse en un fenómeno cultural.

cosquin rock 3 Toda la información sobre esta nueva edición en MDZ. @cosquinrock Durante sus más de dos décadas de historia, el festival ha logrado congregar a cientos de miles de personas, incluyendo un récord de asistencia en Argentina, en su edición de 25 años, donde más de 110.000 asistentes disfrutaron de dos días de festival totalmente agotados y de espectáculos sin precedentes en 6 escenarios.