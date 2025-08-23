¿Se viene un show? Bandana cumplirá 25 años pronto y revelaron que tienen muchas sorpresas preparadas

Lissa Vera habló con los medios de comunicación y confesó que Bandana se está preparando para una celebración el próximo año.

Una de las bandas más icónicas de la música argentina se prepara para una celebración muy especial. A casi un cuarto de siglo de su creación, Bandana conmemorará su 25 aniversario con un proyecto de envergadura. La noticia fue confirmada por Lissa Vera, una de las integrantes originales del grupo, quien en una entrevista con el ciclo MShow de Ciudad Magazine dio detalles de lo que se viene.

bandana pelucas Qué dijo Lissa Vera sobre las Bandana. Archivo MDZ La artista, en medio de la charla, no dudó en alimentar la ilusión de los fanáticos que sueñan con ver a las cinco integrantes juntas de nuevo. Con un tono de misterio y una sonrisa pícara, Lissa aseguró que no podía revelar nada: "No puedo hablar, lo tengo prohibido".

Lissa, sin embargo, aseguró que las noticias no son simples rumores, sino una iniciativa real. "El año que viene cumplimos 25 años de creada la banda y hay muchas sorpresas", afirmó. La confirmación de un proyecto en marcha fue suficiente para que el entusiasmo de los seguidores se hiciera sentir en las redes sociales, donde el nombre de la banda se convirtió rápidamente en trending topic.

bandana banda El próximo año la banda cumple 25 años. Archivo MDZ La cantante también reconoció que existe un fuerte deseo de reunirse entre las exintegrantes. "Hay ganas de juntarnos, estamos hablando y hay reuniones, pero no puedo decir más", agregó, dando a entender que el regreso de la banda a los escenarios es una posibilidad cada vez más cercana.