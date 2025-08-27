El posteo de Claudia Villafañe tras el accidente en Núñez: "Hay Tata para rato"

La empresaria compartió en su cuenta de Instagram una historia tras el siniestro vial que sufrió frente a la cancha de River.

Claudia Villafañe protagonizó un accidente vehícular el lunes 26 de agosto en la localidad de Núñez, precisamente frente a la cancha del Club Atlético River Plate. Inmediatamente, fue atendida en el lugar debido a un corte que tuvo en su cabeza producto del impacto.

En diálogo con Marina Calabró, ella sostuvo que "Estoy bien. Fue un choque nada más". Lo cierto es que, aparentemente y según el parte policial, Claudia habría realizado un giro en U en un sector que no estaba permitido y esto ocasionó el accidente con otro vehículo.

La exmujer de Diego Armando Maradona rompió el silencio después del accidente y lo hizo a través de sus redes sociales: "Quería agradecer a todos y a cada uno de los que se preocuparon por el choque que sufrí hoy", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Familia, amigos, amigos de mis hijas y de mis nietos, mamás del cole y de fútbol. Gracias a los que me atendieron desde el minuto cero y me ayudaron, como también a la cirujana que me dio los tres puntos en la cabeza. Hay Tata para rato!".

La furia de Gianinna Maradona con la prensa tras el accidente de Claudia Villafañe Gianinna compartió fuertes historias en su cuenta de Instagram luego de algunas noticias que salieron, donde los títulos daban a entender que Claudia se encontraba en grave estado. Por esto, ella sostuvo que "Es cierto que mi mamá chocó, lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios, está bien. Le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular".