Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna Maradona asistirán a la mediación por el documental "Justicia Divina"

Las hijas y la exesposa de Diego Maradona fueron convocadas a una audiencia por una demanda de daños y perjuicios vinculada al uso indebido de imagen.

Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona fueron citadas este miércoles a una audiencia de mediación en el marco de una causa iniciada por María Carmen de Irigoyen, quien denunció presuntos "daños y perjuicios por uso indebido de imagen" de las hijas y la exesposa del diez en el documental "Justicia Divina".

La producción, que recrea pasajes del juicio por la muerte de Diego Maradona, tiene como figura central a la jueza Julieta Makintach, quien durante la jornada del martes, se le dictó el avance hacia el juicio político.

Qué reclaman las hijas de Maradona y Claudia Villafañe Según fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas, el conflicto se centra en la utilización de la imagen de las denunciantes sin su consentimientodentro del contenido audiovisual. El escrito judicial reclama una compensación económica por los perjuicios ocasionados por la exposición pública no autorizada.

En la demanda también figura como responsable la productora La Doble S.A., encargada de la realización del documental. La audiencia de mediación fue convocada para este miércoles 27 a las 10.30, en las oficinas de la calle Viamonte 524, piso 2, oficina 12, en la Ciudad de Buenos Aires.