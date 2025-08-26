Julieta Makintach irá a juicio político por la filmación del documental "Justicia Divina"

La Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires aceptó la acusación contra la jueza Julieta Makintach por el documental en el caso Diego Maradona.

La justicia resolvió que se abra formalmente el proceso de destitución contra la magistrada, Julieta Makintach.

La jueza Julieta Makintach será sometida a juicio político tras la decisión de la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, que este martes resolvió declarar admisible la acusación en su contra. El caso se originó a partir del documental “Justicia Divina”, filmado durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sin la debida autorización judicial.

Cuál será la próxima etapa en la causa de la jueza julieta Makintach Con la resolución adoptada, se abre formalmente el proceso de destitución contra la magistrada. Según lo establece la normativa vigente, una vez admitida la acusación, Makintach pierde la posibilidad de renunciar voluntariamente a su cargo y deberá enfrentar el jury de enjuiciamiento hasta su conclusión.

La controversia se desató luego de que se conociera la filmación del documental en el marco de un juicio de alto impacto público y mediático. El hecho generó críticas en el ámbito judicial y en la opinión pública, lo que derivó en la presentación de denuncias contra la jueza.

Así se anunciaba el documental de la jueza Makintach Documental De La Jueza Makintach 1 Nuevo pedido de juicio político contra la jueza Makintach en el caso Maradona: ya acumula seis denuncias. Antes de la definición de la justicia, más temprano, la defensa de Makintach, a cargo del abogado Darío Saldaño, presentó una serie de apelaciones con el objetivo de frenar el proceso. Entre ellas, se solicitó suspender la convocatoria hasta que se cumpla con el mecanismo legal de selección y conformación de los conjueces legisladores que integran el jurado.