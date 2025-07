Peleas con los jueces, discusiones y polémica: filtraron nuevos detalles del escándalo con Julieta Makintach por el caso Maradona

La Agencia Noticias Argentinas accedió a la testimonial de Parbst, quien detalló que en reiteradas oportunidades la jueza Makintach manifestó su necesidad de ser la presidenta y dirigir el juicio. “El juez Savarino me dijo que ella le refirió que, si no le daba la dirección del debate a ella, iba a llevar el tema a la Suprema Corte por medio de una presentación”, indicó.

El polémico documental de Julieta Makintach

Por otro lado, Parbst se refirió al polémico documental protagonizado por Makintach. La mujer destacó que nunca supieron que dentro de la sala se estaba grabando. “Nadie tenía idea, ellos -los jueces- estaban pasmados, no tenían idea de la existencia de un documental. Ellos no me ahondaron en las explicaciones de lo que hablaron con Makintach, solo me dijeron que le expresaron que lo sucedido no estaba bien y que ella refirió que era algo de uso personal, casero”, agregó.