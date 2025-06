Denuncian negocios detrás del documental de la jueza Julieta Makintach en el juicio por Maradona

Una abogada penalista pidió que se investigue el documental "Justicia Divina" que preparaba la magistrada jueza Julieta Makintach , quien fue destituida por ese accionar del juicio por la muerte de Diego Maradona y que derivó en su nulidad. La letrada entiende que "hay un negocio atrás" del cual no sólo participó la magistrada, sino que "hay otros actores hacia arriba y hacia abajo de ella que estuvieron en esto".

Makintach"prefirió perderlo todo considerando lo que iba a ganar con ese documental. No seamos inocentes, porque esto no es un error, no es solo vanidad. Hay nexo causal entre la codicia a punto tal de decir pierdo todo porque sé que todo lo que voy a ganar adicionalmente lo vale", indicó la abogada en declaraciones al programa "Tiempo de Policiales", que se emite por ATP Radio.