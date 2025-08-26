Caso Diego Maradona: fecha clave para determinar que pasará con Julieta Makintach, la jueza de dios

Este martes se realizará una audiencia para definir si se admite la acusación contra la jueza Julieta Makintach, tras la nulidad del juicio por la muerte de Maradona.

La jueza Julieta Makintach considera que, mientras no se resuelvan sus planteos, la audiencia de este martes no debería llevarse adelante.

Una audiencia decisiva se llevará a cabo este martes en el Salón Dorado del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en el marco del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach. El jurado deberá debatir si corresponde admitir la acusación contra la magistrada, cuestionada tras la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona debido a un documental filmado sin autorización.

La audiencia corre riesgo: por qué Previo al inicio de la audiencia, la defensa de Makintach, a cargo del abogado Darío Saldaño, presentó una serie de apelaciones con el objetivo de frenar el proceso. Entre ellas, se solicitó suspender la convocatoria hasta que se cumpla con el mecanismo legal de selección y conformación de los conjueces legisladores que integran el jurado.

Así llegaba la jueza Julieta Makintach a su última audiencia Foto: Noticias Argentinas NA Además, la defensa denunció parcialidad por parte de la jueza Hilda Kogan y cuestionó la validez del jurado tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran. Según lo argumentado, esa dimisión dejó incompleta la integración prevista por la Ley 13.661, que exige tres suplentes y solo quedarían dos, omitiéndose el procedimiento de designación en tiempo y forma.

En los escritos presentados, Julieta Makintach también reiteró acusaciones contra sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, al sostener que ambos tenían conocimiento de la "entrevista" y de las grabaciones que originaron la controversia.