La mujer ingresó al Hospital de Emergencias de Rosario el domingo por la tarde, luego de sufrir quemaduras y ataques durante el secuestro.

Una mujer de 36 años fue internada en el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (HECA) de Rosario el domingo por la tarde, tras presentar quemaduras en la espalda, brazos y piernas. Según la información que trascendió recientemente por, la víctima habría sido agredida aproximadamente dos semanas antes, aunque logró pedir ayuda recién el viernes anterior a su internación.

Según informó el medio local Rosario3, el equipo de cirujanos plásticos del HECA evaluó de inmediato a la paciente tras su ingreso. Actualmente, permanece en la unidad de Quemados del centro médico, bajo observación permanente, mientras se realiza el seguimiento clínico de las heridas más graves.

La directora del HECA, Andrea Becherucci, explicó en declaraciones al canal El Tres que la mujer se encuentra en condición estable y fuera de peligro vital. No obstante, detalló que algunas de las quemaduras podrían requerir injertos debido a la profundidad de las lesiones y al tiempo que transcurrió sin atención médica adecuada.

Mirá el video de las declaraciones de la directora del Hospital Su expareja la secuestró, la quemó con ácido y tuvo que ser internada: la denuncia de una mujer rosarina “Las heridas representan un 10 % de su superficie corporal. Tiene lesiones en los miembros superiores e inferiores, y algunas en el dorso", reveló Becherucci y precisó que las lesiones están “parcheadas” en el dorso y en las extremidades. Esta característica indica un daño severo en la piel, con la formación de una capa endurecida sobre las heridas, lo que podría complicar el proceso de recuperación y cicatrización.