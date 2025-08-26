Imputaron a seis presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de drogas online
La Policía Federal desarticuló una banda que vendía droga por una app de mensajes. Seis sujetos fueron detenidos y se secuestró cocaína, marihuana y éxtasis.
La Justicia federal imputó a los seis presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de drogas online que fueron detenidos en Mendoza. Los sospechosos utilizaban una conocida aplicación de mensajería para comercializar sustancias bajo la modalidad de “delivery”. En los allanamientos se secuestró cocaína, marihuana y pastillas de éxtasis.
El caso fue investigado por la Policía Federal con aval del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Alberto Carelli, en el marco de una causa iniciada por la Unidad Fiscal de Mendoza, conducida por la fiscal María Eugenia Abihaggle.
La investigación
Según la pesquisa, el grupo, llamado "El Permitido”, ofrecía estupefacientes a través de un chat en la plataforma de mensajería. Las entregas se concretaban en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Las Heras, y además se detectaron seis domicilios que funcionaban como bocas de expendio.
Una mujer fue señalada como jefa de la organización, encargada de coordinar las maniobras junto a otros cinco integrantes.
Allanamientos y detenidos
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó operativos en los domicilios identificados. Como resultado, fueron detenidas tres mujeres y tres hombres, todos mayores de edad.
En los procedimientos se incautaron alrededor de seis kilos de cogollos de cannabis, 329 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y MDMA, además de picadores de marihuana, once celulares y documentación vinculada a la causa.
Los seis sospechosos quedaron a disposición del juzgado federal, imputados por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).