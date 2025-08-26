Imputaron a seis presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de drogas online

La Policía Federal desarticuló una banda que vendía droga por una app de mensajes. Seis sujetos fueron detenidos y se secuestró cocaína, marihuana y éxtasis.

Parte de la droga incautada a los detenidos por el caso de narcomenudeo.

La Justicia federal imputó a los seis presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de drogas online que fueron detenidos en Mendoza. Los sospechosos utilizaban una conocida aplicación de mensajería para comercializar sustancias bajo la modalidad de “delivery”. En los allanamientos se secuestró cocaína, marihuana y pastillas de éxtasis.

El caso fue investigado por la Policía Federal con aval del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Alberto Carelli, en el marco de una causa iniciada por la Unidad Fiscal de Mendoza, conducida por la fiscal María Eugenia Abihaggle.

La investigación Según la pesquisa, el grupo, llamado "El Permitido”, ofrecía estupefacientes a través de un chat en la plataforma de mensajería. Las entregas se concretaban en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Las Heras, y además se detectaron seis domicilios que funcionaban como bocas de expendio.

foto 1 Una mujer fue señalada como jefa de la organización, encargada de coordinar las maniobras junto a otros cinco integrantes.

Allanamientos y detenidos Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó operativos en los domicilios identificados. Como resultado, fueron detenidas tres mujeres y tres hombres, todos mayores de edad.