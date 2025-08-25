Imputación y libertad bajo fianza para los guardias que agredieron a un joven en el Desert

Los dos guardias sindicados por agredir al adolescente fueron imputados por lesiones leves. Les dieron la libertad bajo fianza y no pueden acercarse a la víctima.

El momento en que los guardias tenían retenido al joven en las afueras del salón Desert.

Un nuevo capítulo sumó el caso del adolescente de 16 años que fue agredido en la madrugada del domingo en un salón de fiestas de Chacras de Coria. Los dos guardias de seguridad involucrados fueron imputados la tarde de este lunes por el delito de lesiones leves, que prevé una pena de un mes a un año de prisión.

El fiscal Correccional Gustavo Stroppiana, quien lidera la investigación, dispuso que los sospechosos recuperaran la libertad bajo fianza, fijada en 500 mil pesos para cada uno, y bajo condiciones estrictas: prohibición de contacto y acercamiento a la víctima, además de la obligación de firmar una vez por semana en sede fiscal.

El video viral Episodio en Desert Gala La fiscalía busca determinar cómo ocurrieron los hechos. Gentileza El caso salió a la luz tras la difusión de un video que muestra al adolescente reducido en el piso por personal de seguridad en el salón Desert Eventos.

Según la denuncia, el menor habría intentado ingresar en dos oportunidades a un cumpleaños de 15 sin autorización, lo que derivó en la intervención de los guardias. En el forcejeo, el joven resultó lesionado y estuvo algunos segundos inconsciente, lo que quedó registrado en las imágenes que circularon masivamente.

La defensa del Desert Este lunes, en declaraciones a MDZ Radio, el coordinador de seguridad de Desert Eventos, Lautaro Ambrosio, negó que se tratara de una “brutal golpiza” y sostuvo que fue una “maniobra de reducción”. Aseguró que el joven había golpeado a un vigilador y que la intervención se dio “dentro del ámbito de riesgo permitido”.